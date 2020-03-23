Перший тест Меркель на коронавірус: результат негативний

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) розкрив результат аналізів канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) на наявність коронавірусу. Згідно зі зробленою в понеділок, 23 березня, заявою Зайберта, перший тест виявився негативним. "Сьогоднішній результат тесту негативний", - сказав Зайберт, цитує агенція новин dpa.

Офіційний представник уряду Німеччини також запевнив, що канцлерка досить добре почувається. Меркель здала аналіз на наявність коронавірусу раніше цього дня. У найближчі дні відбудуться наступні тести на наявність коронавірусу в Меркель, додав Зайберт.

Як повідомлялося, з 22 березня канцлерка ФРН перебуває на домашньому карантині після контакту з інфікованим лікарем під час проведення щеплення минулого тижня. За словами Зайберта, Меркель "добре оснащена", щоб виконувати з дому всі свої обов'язки, цитує агенція новин AFP.