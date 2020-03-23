 Перший тест Меркель на коронавірус: результат негативний | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2020

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Перший тест Меркель на коронавірус: результат негативний

Аналізи канцлерки ФРН Анґели Меркель на коронавірус дали негативний результат. Утім, це лише перший такий тест, пояснили в уряді ФРН.

Анґела Меркель

Анґела Меркель самоізолювалася через контакт із хворим лікарем

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) розкрив результат аналізів канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) на наявність коронавірусу. Згідно зі зробленою в понеділок, 23 березня, заявою Зайберта, перший тест виявився негативним. "Сьогоднішній результат тесту негативний", - сказав Зайберт, цитує агенція новин dpa.

Смертність від COVID-19

Офіційний представник уряду Німеччини також запевнив, що канцлерка досить добре почувається. Меркель здала аналіз на наявність коронавірусу раніше цього дня. У найближчі дні відбудуться наступні тести на наявність коронавірусу в Меркель, додав Зайберт.

Симптоми коронавірусу

Як повідомлялося, з 22 березня канцлерка ФРН перебуває на домашньому карантині після контакту з інфікованим лікарем під час проведення щеплення минулого тижня. За словами Зайберта, Меркель "добре оснащена", щоб виконувати з дому всі свої обов'язки, цитує агенція новин AFP.

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