 Перше затримання в США у справі про ″поштові бомби″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

Перше затримання в США у справі про "поштові бомби"

У Сполучених Штатах Америки затримали чоловіка, ймовірно причетного до справи щодо розсилання політикам країни "поштових бомб".

Спеціалісти працюють у Нью-Йорку на місці, де було знайдено підозрілу посилку

Спеціалісти працюють у Нью-Йорку на місці, де було знайдено підозрілу посилку

Правоохоронці США у п'ятницю, 26 жовтня, затримали у штаті Флорида чоловіка віком приблизно 50 років, ймовірно причетного до відправлення політикам країни вибухових пристроїв поштою. Загалом у США зафіксували 12 випадків відправлення поштою підозрілих пакунків.

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Слідчі та пошукові собаки обшукали поштовий центр у місті Опа-Лока у Флориді, через який могли бути відправлені вибухові пристрої на адреси відомих політиків та критиків Дональда Трампа. (26.10.2018)

Підозрілі пристрої в посилках отримали не лише Клінтон та Обама. Наразі ніхто не взяв відповідальність за ці дії. (25.10.2018)

Нагадаємо, що спочатку пакунки були відправлені на адреси колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон та екс-президента країни Барака Обами. Підозрілі "посилку" надіслали також колишньому віце-президенту США Джо Байдену, генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, екс-директорові ЦРУ Джону Бреннану тощо.

Схожий пакунок з вибуховим пристроєм 22 жовтня був знайдений і вдома в мільярдера-філантропа Джорджа Сороса в передмісті Нью-Йорка. А 24 жовтня в Нью-Йорку через підозрілий пакунок у приміщенні була проведена евакуація співробітників новинного телеканалу CNN. Всі підозрілі пакунки були перехоплені і ідентифіковані спецслужбами як можливі вибухові пристрої. Жодне з відомих спецслужбам відправлень не вибухнуло. 

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