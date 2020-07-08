Перенесення виборів у США: навіть Трамп - не понад Конституцією

Чи може Дональд Трамп перенести вибори із 3 листопада 2020 року на пізніше?

Ні. Конгрес США постановив ще у 1845 році, що президента обирають кожні чотири роки у вівторок після першого понеділка листопада (За принципом: навіщо простота, якщо можна все ускладнити?). Щоб змінити закон про вибори, Трампу необхідна підтримка обох палат Конгресу. Малоймовірно, що республіканці, які мають більшість у Сенаті, проголосують за таке перенесення виборів. А те що це зроблять демократи, які переважають у Палаті представників, взагалі виключено. "Оскільки ми маємо у нашій країні розподіл влади, а не диктатуру, президент не може просто змінити закон", - каже Джеймс Гарднер, професор права в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало.

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А якщо президент Трамп оголосить у державі надзвичайний стан?

У разі оголошення надзвичайного стану діють особливі правила, але й тоді Трамп не зміг би самовільно змінити закон про вибори. Переважна більшість цих правил регулює, як президент має розпоряджатися фінансами. Для перенесення дня виборів навіть за умов надзвичайного стану йому знадобилася би згода Конгресу.

Чи були в історії США хоч раз перенесені вибори федерального масштабу?

Ні. Будь то війна, економічна криза чи спалахи грипу - ніщо не втримувало американців від волевиявлення. У 2004 році уряд Джорджа Буша розглядав можливість змінити закон й перенести вибори у разі терористичного нападу. Утім, ідею швидко відкинули. Радниця президента США з питань національної безпеки Кондоліза Райс тоді заявила, що Сполучені Штати навіть тоді проводили вибори, "коли країна знаходилася у стані війни, навіть громадянської війни. Наші вибори повинні відбуватися у призначений час".

Уряд Джорджа Буша розглядав можливість перенесення виборів у разі терористичного акту

Що може трапитися, якщо 3 листопада вибори не відбудуться? Чи залишиться Трамп на посаді на невизначений строк?

Ні. Завершення президентського строку чітко визначене Конституцією. Час повноважень Трампа та його віцепрезидента Майка Пенса у Білому Домі спливає 20 січня 2021 року у 12 годині. Якщо ж до того часу не буде кандидата, який набрав би більше необхідних 270 голосів виборщиків колегії (наприклад, тому що у деяких штатах не відбулися вибори), починає діяти правило наступництва у випадку відсутності президента на посаді. Наступна на черзі після президента та віцепрезидента - очільниця більшості у Палаті представників: ненависна Трампом демократка Ненсі Пелосі.

Наскільки виправдані побоювання, що Трамп може не змиритися з поразкою та вхопитися за своє крісло?

Оглядачі вважають, що постійна критика Трампом системи голосування поштою спрямована на те, щоб вже заздалегідь дискредитувати результати виборів. Так він міг би виправдати власну поразку немовби фальсифікацією підсумків голосування. "Я думаю, що Трамп здатен на це піти", - каже Майлз Коулман із Центру політики при університеті Вірджинії. Переконлива перемога Джо Байдена могла б цьому завадити. А якщо Трамп і тоді пручатиметься звільнити Білий дім? "Я сподіваюсь, що інші авторитетні особи з лав армії, поліції та держслужби будуть вірні закону та не визнаватимуть його більше як президента, - каже Гарднер. - Тоді Трамп був би людиною, що незаконно вторглася і повинна бути усунена (від влади. - Ред.)".