 Переможець виборів у Австрії Курц говоритиме про коаліцію з усіма партіями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Переможець виборів у Австрії Курц говоритиме про коаліцію з усіма партіями

Після перемоги консерваторів на дострокових парламентських виборах в Австрії їхній голова Себастіан Курц заявив про готовність вести коаліційні перемовини з усіма партіями, котрі пройшли до парламенту.

Себастіан Курц

Себастіан Курц

Колишній канцлер Австрії та голова консервативної Австрійської народної партії (АНП) Себастіан Курц (Sebastian Kurz) заявив, що його політична сила вестиме переговори про формування коаліції з усіма представленими в парламенті партіями. Про це Курц заявив ввечері неділі, 29 вересня, в ефірі австрійської телерадіокомпанії ORF.

"Я добре обдумаю кожен крок", - сказав Курц. Крім того, австрійський політик закликав всі партії до шанобливого ставлення до політичних опонентів. За словами Курца, нинішня політична боротьба опустила до "найнижчого рівня культуру проведення дебатів", цитує інформагенція dpa.

DW.COM

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В Австрії розпочалися дострокові парламентські вибори. Головним фаворитом є Австрійська народна партія на чолі із колишнім канцлером Себастіаном Курцом. Він має шанс знову очолити уряд країни. (29.09.2019)

За попередніми даними, на дострокових виборах в Австрії перемагає Австрійська народна партія колишнього канцлера Себастіана Курца. Друге місце посідає Соціал-демократична партія. (29.09.2019)

Вже невдовзі президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) уповноважить Курца, чия партія перемогла на дострокових парламентських виборах напередодні, формувати майбутній австрійський уряд.

Однозначна перемога для Курца

За даними підрахунку голосів, відданих на виборчих дільницях, а також з урахуванням прогнозу щодо голосування поштою, АНП набирає 37,1 відсотка, що на 5,7 відсотка більше за результат на виборах два роки тому. Натомість австрійські соціал-демократи та праві популісти зазнали цього разу значних електоральних втрат. Соціал-демократична партія набирає 21,7 відсотка, що гірше на 5,1 відсотка порівняно з попередніми виборами, а правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС) - 16,1 відсотка, що майже на 10 відсотків менше за результат на минулих виборах.

Водночас значно покращили свої позиції Зелені - цього разу за них проголосувало 14 відсотків виборців, що більш ніж на 10 відсотків перевищує досягнутий на попередніх виборах результат.

Остаточні дані виборів очікують за кілька днів - після підрахунку голосів, відданих поштою та на дільницях не за місцем реєстрації. У такий спосіб проголосували понад мільйон виборців. З урахуванням цих голосів явка на виборах становила понад 75 відсотків. На дільницях 29 вересня свої голоси віддали близько 3,9 мільйона австрійців.

Результати виборів дозволять АНП сформувати урядову коаліцію з соціал-демократами, правопопулістською АПС, з котрою консерватори перебували в коаліції в попередньому уряді, або ж із Партією Зелених. Саме останній варіант видається аналітикам найбільш імовірним. Лідер Зелених Вернер Коґлер (Werner Kogler) заявив, що його політсила готова до коаліційних переговорів, однак вони матимуть сенс лише за умови зміни позиції АНП у таких питаннях як боротьба з корупцією та дитячою бідністю, а також захист клімату. Він відкинув варіант створення коаліції будь-якою ціною.

  • Себастіан Курц

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    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

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  • Екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    35 років: екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто

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  • Прем'єр Угорщини Віктор Орбан

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    35 років: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

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  • Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    38 років: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    Володимир Гройсман очолює український уряд з 2016 року. На час вступу на посаду прем'єра Гройсману було 38 років. Політичну кар'єру він розпочав у 24 роки, коли у 2002-му обрався депутатом Вінницької міськради. Відтак, з 2006 року - вісім років мер Вінниці, міністр регіонального розвитку в уряді Арсенія Яценюка та віце-прем'єр. З 2014-го був спікером українського парламенту.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    39 років: президент Франції Еммануель Макрон

    У травні цього року Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції і у свої 39 років став наймолодшим президентом в історії цієї країни. Згодом партія Макрона отримала впевнену більшість у новому французькому парламенті. У 2014-2016 роках він працював міністром економіки в уряді свого попередника на президентській посаді, соціаліста Франсуа Олланда.

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

31-річний Себастіан Курц, партія якого перемогла на виборах у Австрії, став одним з наймолодших керівників уряду у світі. У добірці DW - "вундеркінди", які обійняли посади глав держав і урядів у віці до 40 років. (16.10.2017)  

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