Переможець виборів у Австрії Курц говоритиме про коаліцію з усіма партіями

Колишній канцлер Австрії та голова консервативної Австрійської народної партії (АНП) Себастіан Курц (Sebastian Kurz) заявив, що його політична сила вестиме переговори про формування коаліції з усіма представленими в парламенті партіями. Про це Курц заявив ввечері неділі, 29 вересня, в ефірі австрійської телерадіокомпанії ORF.

"Я добре обдумаю кожен крок", - сказав Курц. Крім того, австрійський політик закликав всі партії до шанобливого ставлення до політичних опонентів. За словами Курца, нинішня політична боротьба опустила до "найнижчого рівня культуру проведення дебатів", цитує інформагенція dpa.

Вже невдовзі президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) уповноважить Курца, чия партія перемогла на дострокових парламентських виборах напередодні, формувати майбутній австрійський уряд.

Однозначна перемога для Курца

За даними підрахунку голосів, відданих на виборчих дільницях, а також з урахуванням прогнозу щодо голосування поштою, АНП набирає 37,1 відсотка, що на 5,7 відсотка більше за результат на виборах два роки тому. Натомість австрійські соціал-демократи та праві популісти зазнали цього разу значних електоральних втрат. Соціал-демократична партія набирає 21,7 відсотка, що гірше на 5,1 відсотка порівняно з попередніми виборами, а правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС) - 16,1 відсотка, що майже на 10 відсотків менше за результат на минулих виборах.

Водночас значно покращили свої позиції Зелені - цього разу за них проголосувало 14 відсотків виборців, що більш ніж на 10 відсотків перевищує досягнутий на попередніх виборах результат.

Остаточні дані виборів очікують за кілька днів - після підрахунку голосів, відданих поштою та на дільницях не за місцем реєстрації. У такий спосіб проголосували понад мільйон виборців. З урахуванням цих голосів явка на виборах становила понад 75 відсотків. На дільницях 29 вересня свої голоси віддали близько 3,9 мільйона австрійців.

Результати виборів дозволять АНП сформувати урядову коаліцію з соціал-демократами, правопопулістською АПС, з котрою консерватори перебували в коаліції в попередньому уряді, або ж із Партією Зелених. Саме останній варіант видається аналітикам найбільш імовірним. Лідер Зелених Вернер Коґлер (Werner Kogler) заявив, що його політсила готова до коаліційних переговорів, однак вони матимуть сенс лише за умови зміни позиції АНП у таких питаннях як боротьба з корупцією та дитячою бідністю, а також захист клімату. Він відкинув варіант створення коаліції будь-якою ціною.