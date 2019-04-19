 Перед дебатами: мітинг, закриті станції метро та тисячі правоохоронців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

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Новини

Перед дебатами: мітинг, закриті станції метро та тисячі правоохоронців

За кілька годин до початку дебатів у центрі Києва зібрався мітинг прихильників Петра Порошенка. Біля "Олімпійського" - посилені заходи безпеки, кілька станцій метрополітену закриті.

Біля Олімпійського перед дебатами 19 квітня - посилені заходи безпеки

Біля "Олімпійського" перед дебатами 19 квітня - посилені заходи безпеки

Кандидати в президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський та їхні прихильники готуються до дебатів, які мають відбутися ввечері у п'ятницю, 19 квітня, на стадіоні "Олімпійський" та в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ). За кілька годин до початку дебатів на майдані Незалежності в Києві зібралися близько півтори тисячі прихильників Петра Порошенка, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Чинний президент також приїхав на мітинг. Він пройшов через натовп та піднявся на сцену. "Мене надзвичайно тішить та надихає наша самоорганізація, прагнення донести правдиву інформацію до тих громадян, на яких упала пелена витончених телевізійних технологій (...) Ми розкриємо їм очі", - заявив він.

У Києві - посилені заходи безпеки

Безпеку під час дебатів забезпечуватимуть близько 10 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії та співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомила Нацполіція. "Національна поліція завершує підготовчі заходи щодо гарантування громадської безпеки під час масових заходів на НСК "Олімпійський". Наразі вибухотехнічні групи, кінологи перевіряють територію", - заявив вранці 19 квітня заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Очільник поліції Києва Андрій Крищенко закликав штаби кандидатів не змінювати запланований формат дебатів. "Зміна формату заходу призведе до суттєвого зниження рівня безпеки на стадіоні. Закликаю штаби проводити дебати за заздалегідь узгодженим усіма сторонами планом", - наголосив він.

Через проведення заходу в центрі Києва закриті станції метрополітену "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого". Обмеження діятимуть до закінчення дебатів на стадіоні.

DW.COM

Дебати між Порошенком та Зеленським відбудуться 19 квітня на Суспільному телебаченні о 21:00. Перед цим на стадіоні проведуть "захід передвиборної агітації", пояснили у Центрвиборчкомі. (18.04.2019)

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Стадіон: артисти та розклад

Вхід на "Олімпійський" розпочнеться о 16:00. За годину на стадіоні розпочнеться розважальна програма. Зокрема, від обох кандидатів, за інформацією видання "Українська права", виступатимуть по три артисти. Самі дебати розпочнуться о 19-й годині. Планується, що вести їх будуть журналісти Андрій Куликов (співзасновник і голова правління "Громадського радіо"), запропонований штабом Порошенка, та Олена Фроляк (журналістка ICTV) від штабу Зеленського.

Передбачається, що дебати почнуться з п'ятихвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на три запитання модераторів. Кандидати також зможуть поставити запитання один одному та матимуть по п'ять хвилин, щоб відповісти на запитання опонента. Загалом захід на стадіоні триватиме годину-півтори.

Після цього о 21-й розпочнуться офіційні дебати в студії Суспільного телебачення. За словами журналіста Павла казаріна, штаб Зеленського повідомив, що їхній кандидат не приїде на ці дебати. Тому передбачається, що Порошенко один відповідатиме на запитання журналістів в прямому ефірі.

Дивитись відео 02:19

Як Порошенко і Зеленський два тижні про дебати домовляються (17.04.2019)

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Як Порошенко і Зеленський два тижні про дебати домовляються (17.04.2019)  

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