 Переговори між владою й опозицією Венесуели в Осло закінчилися без результатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Переговори між владою й опозицією Венесуели в Осло закінчилися без результатів

Представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і Ніколаса Мадуро не досягли згоди на переговорах в Осло. Водночас у МЗС Норвегії вважають, що сторони готові працювати для розв'язання конфлікту.

Осло, Норвегія, центр міста

У центрі Осло (фото з архіву)

Переговори між представниками влади й опозиції Венесуелиза посередництва норвезьких дипломатів у Осло завершилися в середу, 29 травня, без результату. Сторони не досягли згоди, повідомили в офісі тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.

Гуайдо пропонує главі Венесуели Ніколасу Мадуро відмовитися від влади. Тимчасовий президент планує створити тимчасовий уряд і провести вільні вибори. Натомість Мадуро навідріз відмовляється йти в відставку.

DW.COM

Глава Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори до Національної асамблеї, яка контролюється опозицією країни. Дату виборів він не назвав. (21.05.2019)

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив про готовність погодитися на військову інтервенцію США до своєї країни. Через загрозу переслідувань двоє його соратників переховуються в іноземних посольствах. (10.05.2019)

У МЗС Норвегії повідомили, що "обидві сторони продемонстрували готовність працювати з метою знайти конституційний шлях розв'язання (конфлікту - Ред.)", передає інформагенція dpa.

Гуайдо заявив у інтерв'ю американському телеканалу Fox Business Network, що вуличні протести в Венесуелі триватимуть.

Криза й боротьба за владу в Венесуелі

Венесуела вже кілька місяців переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові протести після того, як Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Понад 50 країн світу визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. На початку травня Гуайдо спробував отримати підтримку військових для повалення уряду Мадуро, однак тому вдалося зберегти контроль над армією.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


Дивитись відео 01:35

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

Також за темою

Norwegen Stadtansicht von Oslo mit Rathaus

Норвегія анонсувала відновлення венесуельських переговорів у Осло 25.05.2019

Представники венесуельського уряду та опозиції повернуться в Осло для подальших переговорів за посередництва Норвегії з метою врегулювання кризи в південноамериканській країні, повідомили у МЗС Норвегії.

Venezuela Caracas Pressekonferenz Juan Guaido

Хуан Гуайдо не проти інтервенції США у Венесуелу 10.05.2019

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив про готовність погодитися на військову інтервенцію США до своєї країни. Через загрозу переслідувань двоє його соратників переховуються в іноземних посольствах.

Venezuela Caracas Nicolas Maduro bei Treffen mit Weltbund der Demokratischen Jugend

Венесуельські переговори в Норвегії: різна реакція сторін 18.05.2019

Глава Венесуели Ніколас Мадуро задоволений мирними переговорами з опозицією у Норвегії у той час, як тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо заявив, що вони поки взагалі не відбуваються.

Реклама

Докладно

Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві

Петиція про визнання Голодомору геноцидом: що далі?

Петицію про визнання Бундестагом Голодомору 1932-1933 років геноцидом підписали 56 тисяч людей.  

Під час святкування 50-річчя Airbus у Тулузі, 29 травня 2019 року

Airbus: 50 років історії авіації

Спочатку над Airbus насміхалися, і ніхто не вірив в успіх європейського проекту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  