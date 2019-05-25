Переговори між владою й опозицією Венесуели в Осло закінчилися без результатів

Переговори між представниками влади й опозиції Венесуелиза посередництва норвезьких дипломатів у Осло завершилися в середу, 29 травня, без результату. Сторони не досягли згоди, повідомили в офісі тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.

Гуайдо пропонує главі Венесуели Ніколасу Мадуро відмовитися від влади. Тимчасовий президент планує створити тимчасовий уряд і провести вільні вибори. Натомість Мадуро навідріз відмовляється йти в відставку.

У МЗС Норвегії повідомили, що "обидві сторони продемонстрували готовність працювати з метою знайти конституційний шлях розв'язання (конфлікту - Ред.)", передає інформагенція dpa.

Гуайдо заявив у інтерв'ю американському телеканалу Fox Business Network, що вуличні протести в Венесуелі триватимуть.

Криза й боротьба за владу в Венесуелі

Венесуела вже кілька місяців переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові протести після того, як Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Понад 50 країн світу визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. На початку травня Гуайдо спробував отримати підтримку військових для повалення уряду Мадуро, однак тому вдалося зберегти контроль над армією.

Венесуела: боротьба за владу і протести Курс конфронтації Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

Венесуела: боротьба за владу і протести Загиблі під час протестів Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

Венесуела: боротьба за владу і протести Вісник надії Гуайдо Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

Венесуела: боротьба за владу і протести "Люди вимагають свободи і правової захищеності" Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

Венесуела: боротьба за владу і протести Мадуро мобілізує своїх прихильників На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

Венесуела: боротьба за владу і протести Прапори Венесуели за кордоном Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели. Автор: Інес Айзеле

