Пентагон взяв відповідальність за загибель понад 130 цивільних у 2019 році

Військові США вбили 132 й поранили 91 цивільну особу під час військових операцій, проведених у 2019 році в Іраку, Сирії, Афганістані й Сомалі. Про це йдеться в щорічному звіті Пентагону, оприлюдненому в середу, 6 травня.

Згідно зі звітом, найбільше цивільних осіб - 108 - загинули під час військових операцій в Афганістані проти бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан". 75 мирних мешканців, за цими даними, були поранені.

В Іраку й Сирії Пентагон узяв відповідальність за загибель 22 і поранення 13 мирних мешканців. У Сомалі, за цими даними, загинули двоє осіб, ще троє поранені, пише AFP.

У звіті за 2019 рік не повідомлено про смерть мирних мешканців у Ємені та Лівії. В обох цих країнах США атакували союзників міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда" та бойовиків "Ісламської держави".

Неурядові організації: Пентагон занижує цифри

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International після оприлюднення звіту заявили, що Пентагон продовжує занижувати кількість загиблих цивільних, передає інформагенція dpa.

"Вони досі не спроможні визнати загибель сотень цивільних осіб, яку представники Amnesty International розслідували в Рацці в Сирії", - вважає програмна директорка AI Дафна Евіатар. У цьому контексті вона нагадала про авіаудари міжнародної антитерористичної коаліції під керівництвом США у 2017 році. Вона розкритикувала також, що США, за даними AI, не беруть відповідальність за задокументовану загибель деяких мирних мешканців у Сомалі.

Неурядова організація Airwars, яка відстежує жертви серед мирного населення у світі внаслідок бомбардувань, оцінює кількість жертв у Сирії від операцій міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США за минулий рік між 465 і 1113.

Неурядова організація "Американський союз громадянських свобод" (ACLU) теж розкритикувала звіт Пентагону. Там вважають, що адміністрація президента США Дональда Трампа занижує кількість загиблих.

У 2018 році Пентагон оцінив загальну кількість загиблих цивільних у світі внаслідок операцій США у 120.