 Пенс та Джуліані відмовились співпрацювати з Конгресом щодо імпічменту Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2019

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Новини

Пенс та Джуліані відмовились співпрацювати з Конгресом щодо імпічменту Трампа

Віцепрезидент США Майк Пенс та особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані відмовились надати Палаті представників Конгресу документи у справі щодо України, через яку демократи розпочали процедуру імпічменту.

Через український скандал демократи оголосили про початок процедури імпічменту Трампа

Через "український скандал" демократи оголосили про початок процедури імпічменту Трампа

Віцепрезидент США Майк Пенс та особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані відмовляються співпрацювати з Палатою представників Конгресу у розслідуванні щодо імпічменту глави держави. Джуліані мав подати документи у справі щодо України до вівторка, 15 жовтня, передає агенція Reuters. Однак в останній день його адвокат Джон Сейл заявив, що вони є конфіденційними. "Це "розслідування щодо імпічменту" виглядає неконституційним, безпідставним і незаконним", - заявив він.

Своєю чергою, адвокат Пенса Метью Е. Морган також посилався на можливу неконституційність цього розслідування, оскільки Конгрес не проголосував за його проведення.

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У відповідь спікерка Палати представників, представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі наголосила, що голосування щодо цього розслідування не потрібне. "Голосування не є обов'язковим, тому ми не будемо зараз голосувати", - заявила вона.

Пентагон також поки не відповідає на вимоги Палати представників надати документи у цій справі. Міністерство оборони США посилається на "правові та практичні проблеми" через які співпраця наразі неможлива.

Як відомо, зараз у США з вересня триває скандал через телефонну розмову Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента.

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