Пенс та Джуліані відмовились співпрацювати з Конгресом щодо імпічменту Трампа

Віцепрезидент США Майк Пенс та особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані відмовляються співпрацювати з Палатою представників Конгресу у розслідуванні щодо імпічменту глави держави. Джуліані мав подати документи у справі щодо України до вівторка, 15 жовтня, передає агенція Reuters. Однак в останній день його адвокат Джон Сейл заявив, що вони є конфіденційними. "Це "розслідування щодо імпічменту" виглядає неконституційним, безпідставним і незаконним", - заявив він.

Своєю чергою, адвокат Пенса Метью Е. Морган також посилався на можливу неконституційність цього розслідування, оскільки Конгрес не проголосував за його проведення.

У відповідь спікерка Палати представників, представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі наголосила, що голосування щодо цього розслідування не потрібне. "Голосування не є обов'язковим, тому ми не будемо зараз голосувати", - заявила вона.

Пентагон також поки не відповідає на вимоги Палати представників надати документи у цій справі. Міністерство оборони США посилається на "правові та практичні проблеми" через які співпраця наразі неможлива.

Як відомо, зараз у США з вересня триває скандал через телефонну розмову Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента.