 Пенс переконав Ердогана призупинити наступ у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

Пенс переконав Ердогана призупинити наступ у Сирії

Після зустрічі віцепрезидента США Майка Пенса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Анкара заявила про призупинення наступу в Сирії.

Майк Пенс та Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі в Анкарі

Віцепрезидент США Майк Пенс (л.) на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі

Турецьке керівництво повідомило про призупинення наступальної операції проти сирійських курдів у північно-східній частині Сирії. Такої домовленості було досягнуто в четвер, 17 жовтня, під час переговорів віцепрезидента США Майка Пенса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає інформагенція dpa.

Після багатогодинних переговорів Пенс зокрема повідомив, що Анкара погодилася призупинити свою наступальну операцію на "120 годин", щоб дати можливість силам сирійських курдів безпечно відступити зі своїх позицій, наступ на які ведуть турецькі війська.

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Американський віцепрезидент пояснив, що курди мають відійти на відстань 32 кілометрів від сирійського-турецького кордону.

Зона безпеки", якої прагне Анкара

Унаслідок цього відступу курдів має утворитися так звана "зона безпеки", пояснив згодом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час пресконференції в Анкарі. Раніше Анкара й не приховувала, що головна мета розпочатого наступу в Сирії - саме створення так званого "коридору безпеки" на турецько-сирійському кордоні.

Передбачається, що ця буферна зона перебуватиме під контролем турецьких збройних сил. Туреччина зобов'язана буде гарантувати в цьому районі припинення вогню, однак не матиме жодних зобов'язань щодо виведення своїх військ.

Водночас глава турецького МЗС дав зрозуміти, що наразі йдеться лише про призупинення операції, а не про цілковите припинення вогню. "Це не припинення вогню", - сказав турецький урядовець. Чавушоглу також пояснив, що Анкара повністю припинить наступ лише в тому разі, коли всі "терористичні елементи повністю відступлять з того району".

США скасують санкції проти Туреччини

Так само Пенс запевнив, що Сполучені Штати скасують запровадженні раніше санкції проти Туреччини через цей наступ, передає агенція новин AFP. Крім того, Пенс нагадав, що раніше президент США Дональд Трамп погрожував Туреччині посиленням економічних санкцій, якщо вона не відмовиться від наступу.

Президент США Дональд Трамп привітав досягнення цих домовленостей, про що у своїй звичній манері написав у соціальній мережі Twitter. Трамп зокрема зазначив, що це стало можливим лише завдяки його "неординарному" підходу. "Мільйони життів врятовано", - підкреслив Трамп.

Тим часом у розташованому в Лондоні Сирійському центрі спостереження за дотримання прав людини у четвер повідомили, що внаслідок наступу турецьких військ у північно-східній частині Сирії, який тривав з 9 жовтня, загинуло 224 бійців "Демократичних сил Сирії", що складаються переважно з курдських формувань. Значні втрати були й з боку союзних до Туреччини збройних формувань сирійської опозиції, що також беруть участь у наступі - загинуло 183 їхніх бійців. Крім того, внаслідок загострення бойових дій у цій частині Сирії життя втратили 72 цивільних, кажуть спостерігачі.

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