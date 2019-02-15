Пенс закликав ЄС визнати Гуайдо президентом Венесуели

Віце-президент США закликає Євросоюз визнати Гуайдо президентом Венесуели, не підривати санкційний режим проти Ірану, а також виступити проти "Північного потоку-2".
Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в суботу, 16 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, закликав Євросоюз визнати Хуана Гуайдо президентом Венесуели, інформує агенція Reuters. "Ми закликаємо Європейський Союз стати на захист свободи і визнати Хуана Гуайдо єдиним легітимним президентом Венесуели", - зазначив Пенс.
Торкнувшись у своєму виступі теми ядерної угоди з Іраном, Пенс закликав ЄС і не підривати санкції Вашингтона щодо Тегерана, повідомляє "Інтерфакс". "(Для ЄС) прийшов час вийти з ядерної угоди і приєднатися до нас. Наші європейські партнери мають припинити підривати санкції США проти цього кривавого революційного режиму", - заявив Пенс, розкритикувавши також запроваджений країнами ЄС механізм торгівлі з Іраном.
Проти "Північного потоку-2"
Майк Пенс також закликав країни Європи, котрі ще не висловили думку щодо будівництва газогону "Північний потік-2", підтримати позицію противників проекту.
"США вітають рішення тих європейських партнерів, які рішуче виступили проти "Північного потоку-2". І ми закликаємо інших зробити те ж саме", - зазначив віце-президент США на Мюнхенській конференції з безпеки.
55-а Мюнхенська конференція з безпеки відкрилася 15 лютого. Форум традиційно проходить у Мюнхені в готелі Bayerischer Hof. Мюнхенську конференцію вперше провели в 1962 році за ініціативи німецького публіциста Пауля Людвіґа Евальда фон Кляйста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).
Європейські країни мають розірвати ядерну угоду з Іраном, який є найбільшою загрозою в регіоні, наполягає віце-президент США Майк Пенс. Він також звинуватив Тегеран у підготовці "нового Голокосту". (14.02.2019)
Газогін "Північний потік-2" різко посилить вплив Росії на ЄС у галузі енергетики. Цей сценарій є загрозою для Євросоюзу і Заходу в цілому, підкреслюють посли США у ФРН, Данії та ЄС у коментарі для DW. (07.02.2019)