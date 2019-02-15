 Пенс закликав ЄС визнати Гуайдо президентом Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2019

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Новини

Пенс закликав ЄС визнати Гуайдо президентом Венесуели

Віце-президент США закликає Євросоюз визнати Гуайдо президентом Венесуели, не підривати санкційний режим проти Ірану, а також виступити проти "Північного потоку-2".

Майк Пенс

Майк Пенс

Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в суботу, 16 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, закликав Євросоюз визнати Хуана Гуайдо президентом Венесуели, інформує агенція Reuters. "Ми закликаємо Європейський Союз стати на захист свободи і визнати Хуана Гуайдо єдиним легітимним президентом Венесуели", - зазначив Пенс.

Торкнувшись у своєму виступі теми ядерної угоди з Іраном, Пенс закликав ЄС і не підривати санкції Вашингтона щодо Тегерана, повідомляє "Інтерфакс". "(Для ЄС) прийшов час вийти з ядерної угоди і приєднатися до нас. Наші європейські партнери мають припинити підривати санкції США проти цього кривавого революційного режиму", - заявив Пенс, розкритикувавши також запроваджений країнами ЄС механізм торгівлі з Іраном.

Проти "Північного потоку-2"

Майк Пенс також закликав країни Європи, котрі ще не висловили думку щодо будівництва газогону "Північний потік-2", підтримати позицію противників проекту. 

"США вітають рішення тих європейських партнерів, які рішуче виступили проти "Північного потоку-2". І ми закликаємо інших зробити те ж саме", - зазначив віце-президент США на Мюнхенській конференції з безпеки.

55-а Мюнхенська конференція з безпеки відкрилася 15 лютого. Форум традиційно проходить у Мюнхені в готелі Bayerischer Hof. Мюнхенську конференцію вперше провели в 1962 році за ініціативи німецького публіциста Пауля Людвіґа Евальда фон Кляйста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).

 

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