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Пенсія - соціальна виплата людям, які досягли пенсійного віку, або іншим категоріям осіб.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пенсії". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Киянка Тетяна Бірюкова на пенсії захопилася грою в Counter-Strike. Вона виступає на професійних змаганнях у складі команди Ageless Shooter ("Стрільці поза віком"). Як уперше взяла до рук віртуальну зброю, жінка розповіла DW.