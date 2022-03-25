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Пенсії

Пенсія - соціальна виплата людям, які досягли пенсійного віку, або іншим категоріям осіб.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пенсії". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський обіцяє вчасні пенсії та тимчасове житло переселенцям

Зеленський обіцяє вчасні пенсії та тимчасове житло переселенцям 25.03.2022

Росія 30-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня.
Опитування: Більшість німців - за виключення Шредера з СДПН

Опитування: Більшість німців - за виключення Шредера з СДПН 06.03.2022

Майже три чверті респондентів вважають, що Шредера потрібно виключити із партії СДПН за близькість до Путіна. Приблизно стільки ж впевнені, що його слід позбавити пенсії, якщо він не відмовиться від посад у РФ.

80-річна британка замість відпочинку на пенсії рятує клімат (18.02.2022) 18.02.2022

У 80 років Сью Парфітт регулярно бере участь у кліматичних протестах. А тепер бореться проти намірів британського уряду мати більше повноважень щодо заборони таких протестів.

10 мільйонам українців проіндексують пенсії з березня

10 мільйонам українців проіндексують пенсії з березня 16.02.2022

У березні уряд України проіндексує пенсії та підвищить рівень соціального захисту найбільш вразливих верств населення. Йдеться про суми від 100 до 1100 гривень.

Бабуся з гвинтівкою: киянка на пенсії захопилася кіберспортом (31.01.2022) 31.01.2022

Киянка Тетяна Бірюкова на пенсії захопилася грою в Counter-Strike. Вона виступає на професійних змаганнях у складі команди Ageless Shooter ("Стрільці поза віком"). Як уперше взяла до рук віртуальну зброю, жінка розповіла DW.

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео)

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео) 24.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів?
Що Анґела Меркель робитиме на пенсії

Що Анґела Меркель робитиме на пенсії 09.12.2021

На посаду федерального канцлера Німеччини обрали Олафа Шольца, тож Анґела Меркель перестала виконувати обов'язки глави уряду. Що на неї чекає після 16 років канцлерства і яку пенсію вона отримуватиме?

Що робитиме Меркель на пенсії? (02.12.2021) 02.12.2021

Анґела Меркель 2 грудня офіційно прощається з посадою канцлерки Німеччини. Що вона робитиме після 16 років при владі і яку пенсію отримуватиме?

Зеленський закликав Росію приєднатися до Кримської платформи

Зеленський закликав Росію приєднатися до "Кримської платформи" 23.09.2021

Володимир Зеленський з трибуни ООН закликав усі країни світу, включно з Росією, приєднатися до "Кримської платформи". Водночас від закликав до реформи ООН і назвав її "супергероєм на пенсії".
У Німеччині розрахували розмір пенсії Анґели Меркель

У Німеччині розрахували розмір пенсії Анґели Меркель 14.08.2021

Анґела Меркель отримуватиме пенсію приблизно 15 тисяч євро щомісяця після того, як залишить посаду канцлерки ФРН.
Уряд схвалив доплати до пенсій українських військових і поліцейських

Уряд схвалив доплати до пенсій українських військових і поліцейських 14.07.2021

Військові-пенсіонери та поліцейські в Україні отримуватимуть доплати у 2 тисячі гривень щомісяця. Рішення уряду стосується людей, яким було призначено пенсію до 1 березня 2018 року.
Німецька Ліва партія ухвалила передвиборчу програму

Німецька Ліва партія ухвалила передвиборчу програму 20.06.2021

Збільшення мінімальної зарплати та пенсії за рахунок вищого оподаткування бізнесу і багатих - з такими вимогами ліві йдуть на вибори до Бундестагу. У зовнішній полтиці ліві виступають, зокрема, за розпуск НАТО.
В Україні з 1 березня проіндексують пенсії на 11 відсотків

В Україні з 1 березня проіндексують пенсії на 11 відсотків 22.02.2021

Очікується, що з 1 березня пенсії зростуть у 8 мільйонів осіб. Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Автоматичну індексацію пенсій в Україні запроваджено з 2019 року.
Чи поборе презумпція винуватості нелегальну працю в Україні?

Чи поборе "презумпція винуватості" нелегальну працю в Україні? 12.02.2021

Для боротьби з тіньовою зайнятістю український уряд запроваджує "презумпцію трудових відносин". Лазівок для роботи "по-чорному" стане менше. Однак і тиску на бізнес може побільшати, застерігають критики.
Верховна Рада України затвердила електронну трудову книжку

Верховна Рада України затвердила "електронну трудову книжку" 05.02.2021

У Верховній Раді України ухвалили законопроєкт, яким запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі.
Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (відео)

Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (відео) 09.10.2020

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд за 15 років не зможе виплачувати пенсії українцям. Він пропонує запровадити накопичувальні пенсії. DW перевірила, скільки грошей у Пенсійному фонді і якою має бути пенсійна реформа
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