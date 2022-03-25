Опитування: Більшість німців - за виключення Шредера з СДПН

Майже три чверті респондентів вважають, що Шредера потрібно виключити із партії СДПН за близькість до Путіна. Приблизно стільки ж впевнені, що його слід позбавити пенсії, якщо він не відмовиться від посад у РФ.