Пенсійний фонд України

Забуті на карантині: хто подбає про самотніх з груп ризику (07.04.2020)

Через посилення карантину соціальні служби Києва фактично падають з ніг: допомоги потребують майже всі люди віком старше 65 років, яким не рекомендують виходити з дому. Волонтери розносять їм їжу та ліки. Але й самі вони піддають себе та своїх підопічних ризику. Дивіться чому.