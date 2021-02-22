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Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення.
Основними завданнями Пенсійного фонду України є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; внесення пропозицій міністрові соціальної політики щодо забезпечення формування державної політики із зазначених питань; виконання інших завдань, визначених законом.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд уже через 15 років не зможе виплачувати пенсії українцям. Він пропонує запровадити обов'язкові накопичувальні пенсії. DW перевірила, наскільки велика діра в Пенсійному фонді України і якою має бути пенсійна реформа.
Через посилення карантину соціальні служби Києва фактично падають з ніг: допомоги потребують майже всі люди віком старше 65 років, яким не рекомендують виходити з дому. Волонтери розносять їм їжу та ліки. Але й самі вони піддають себе та своїх підопічних ризику. Дивіться чому.
Близько 100 тисяч літніх людей мають перетинати лінію фронту, аби отримати українську пенсію. Це і фізично, і психологічно виснажлива процедура. Утім інших доходів у багатьох просто немає. 2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх - репортаж з Донбасу.