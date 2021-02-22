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Пенсійний фонд України

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення.

Основними завданнями Пенсійного фонду України є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; внесення пропозицій міністрові соціальної політики щодо забезпечення формування державної політики із зазначених питань; виконання інших завдань, визначених законом.

В Україні з 1 березня проіндексують пенсії на 11 відсотків

В Україні з 1 березня проіндексують пенсії на 11 відсотків 22.02.2021

Очікується, що з 1 березня пенсії зростуть у 8 мільйонів осіб. Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Автоматичну індексацію пенсій в Україні запроваджено з 2019 року.
Чи поборе презумпція винуватості нелегальну працю в Україні?

Чи поборе "презумпція винуватості" нелегальну працю в Україні? 12.02.2021

Для боротьби з тіньовою зайнятістю український уряд запроваджує "презумпцію трудових відносин". Лазівок для роботи "по-чорному" стане менше. Однак і тиску на бізнес може побільшати, застерігають критики.
Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (відео)

Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (відео) 09.10.2020

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд за 15 років не зможе виплачувати пенсії українцям. Він пропонує запровадити накопичувальні пенсії. DW перевірила, скільки грошей у Пенсійному фонді і якою має бути пенсійна реформа

Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (08.10.2020) 08.10.2020

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд уже через 15 років не зможе виплачувати пенсії українцям. Він пропонує запровадити обов'язкові накопичувальні пенсії. DW перевірила, наскільки велика діра в Пенсійному фонді України і якою має бути пенсійна реформа.
Без ліків та їжі: хто подбає про самотніх з груп ризику під час епідемії (відео)

Без ліків та їжі: хто подбає про самотніх з груп ризику під час епідемії (відео) 08.04.2020

Через посилення карантину соціальні служби Києва фактично падають з ніг: допомоги потребують майже всі люди понад 65 років, яким не рекомендують виходити з дому. Як їм отримати ліки та продукти?

Забуті на карантині: хто подбає про самотніх з груп ризику (07.04.2020) 07.04.2020

Через посилення карантину соціальні служби Києва фактично падають з ніг: допомоги потребують майже всі люди віком старше 65 років, яким не рекомендують виходити з дому. Волонтери розносять їм їжу та ліки. Але й самі вони піддають себе та своїх підопічних ризику. Дивіться чому.
Пенсійний фонд України запускає сервіс е-пенсія

Пенсійний фонд України запускає сервіс "е-пенсія" 09.08.2019

Пенсійний фонд України презентував сервіс обслуговування громадян "е-пенсія". Тепер документи на призначення пенсії можна подати онлайн.

Пенсії в Німеччині: від чого залежать і який мінімум (14.12.2018) 14.12.2018

У Німеччині лише кожен шостий пенсіонер вважається бідним. Таким людям держава виплачує допомогу та покриває медичне страхування. Який мінімум отримують пенсіонери у ФРН?

Пенсії в Україні: як у Києві виживають на мінімалку (10.12.2018) 10.12.2018

48 гривень на день. На таку суму можуть розраховувати українські пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію 1435 гривень на місяць. Як прожити за такі гроші? DW провела день з однією з київських пенсіонерок.

Петро Порошенко підписав закони про розмитнення євроблях

Петро Порошенко підписав закони про розмитнення "євроблях" 23.11.2018

Підписані президентом закони легалізують ввезені автомобілі з європейськими номерами. Отримані кошти планується направити на покриття дефіциту Пенсійного фонду, запевнив Петро Порошенко.
Полювання на зарплати в конвертах: чи поборе уряд України тіньову зайнятість

Полювання на зарплати в конвертах: чи поборе уряд України тіньову зайнятість 17.09.2018

Вже на початку жовтня на український бізнес очікують масштабні перевірки, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів. Але опитані DW експерти сумніваються, що це виведе зарплати з тіні.
Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (відео)

Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (відео) 06.07.2018

"Утримання авто в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", вважає голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. DW перевірила, чи справді це такі.

Фактчек DW: Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (06.07.2018) 06.07.2018

"Утримання авто в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", вважає голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. DW перевірила, чи справді це так.

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео) 04.04.2018

2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями.

Під кулями за грошима: як жителі окупованого Донбасу отримують пенсії (04.04.2018) 04.04.2018

Близько 100 тисяч літніх людей мають перетинати лінію фронту, аби отримати українську пенсію. Це і фізично, і психологічно виснажлива процедура. Утім інших доходів у багатьох просто немає. 2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх - репортаж з Донбасу.

Пенсійні новації: перерахунок грошей, яких немає

Пенсійні новації: перерахунок грошей, яких немає 08.03.2018

В уряді ініціюють збільшення ролі стажу при нарахуванні пенсії для тих, у кого за плечима довгий трудовий шлях, та обіцяють їм гідні виплати. Як і коли це може статися - з’ясовувала DW.

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