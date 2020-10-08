Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (відео)

На зустрічі зі студентами український прем’єр Денис Шмигаль заявив, що через демографічну ситуацію держава за 15 років не матиме ресурсів для виплати пенсій. Слова урядовця пожвавили дискусію щодо пенсійної реформи і поставили питання: а чи має Україна 15 років, щоб змінити ситуацію? Дивіться пояснення DW: