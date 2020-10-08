Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (відео)

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд за 15 років не зможе виплачувати пенсії українцям. Він пропонує запровадити накопичувальні пенсії. DW перевірила, скільки грошей у Пенсійному фонді і якою має бути пенсійна реформа
На зустрічі зі студентами український прем’єр Денис Шмигаль заявив, що через демографічну ситуацію держава за 15 років не матиме ресурсів для виплати пенсій. Слова урядовця пожвавили дискусію щодо пенсійної реформи і поставили питання: а чи має Україна 15 років, щоб змінити ситуацію? Дивіться пояснення DW:
Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
48 гривень на день. На таку суму можуть розраховувати українські пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію 1435 гривень на місяць. Як прожити за такі гроші? DW провела день з однією з київських пенсіонерок.
Чи повинні діти платити аліменти на утримання літніх батьків? В Україні ще думають, а в Німеччині це вже працює. Як саме?