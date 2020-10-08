 Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.10.2020

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Економіка

Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (відео)

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд за 15 років не зможе виплачувати пенсії українцям. Він пропонує запровадити накопичувальні пенсії. DW перевірила, скільки грошей у Пенсійному фонді і якою має бути пенсійна реформа

Старенька жінка просить гроші біля підземного переходу в Києві (picture-alliance/dpa)

Денис Шмигаль радить дбати про пенсії замолоду

На зустрічі зі студентами український прем’єр Денис Шмигаль заявив, що через демографічну ситуацію держава за 15 років не матиме ресурсів для виплати пенсій. Слова урядовця пожвавили дискусію щодо пенсійної реформи і поставили питання: а чи має Україна 15 років, щоб змінити ситуацію? Дивіться пояснення DW:

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Як живуть німці на пенсії (відео)

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Докладно

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Старенька жінка просить гроші біля підземного переходу в Києві (picture-alliance/dpa)

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