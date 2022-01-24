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Пенсійна реформа в Україні та інших країнах.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пенсійна реформа". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд уже через 15 років не зможе виплачувати пенсії українцям. Він пропонує запровадити обов'язкові накопичувальні пенсії. DW перевірила, наскільки велика діра в Пенсійному фонді України і якою має бути пенсійна реформа.