Пенсійна реформа

Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати майбутнім пенсіонерам (21.01.2022)

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?