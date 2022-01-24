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Пенсійна реформа

Пенсійна реформа в Україні та інших країнах.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пенсійна реформа". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео)

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео) 24.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів?

Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати майбутнім пенсіонерам (21.01.2022) 21.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?

Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство

Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство 01.12.2021

Під час щорічного послання президента України до Верховної Ради Володимир Зеленський повідомив, що вносить законопроєкти про множинне громадянство і економічний паспорт українця.
Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (відео)

Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (відео) 09.10.2020

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд за 15 років не зможе виплачувати пенсії українцям. Він пропонує запровадити накопичувальні пенсії. DW перевірила, скільки грошей у Пенсійному фонді і якою має бути пенсійна реформа

Пенсій в Україні вистачить лише на 15 років? (08.10.2020) 08.10.2020

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд уже через 15 років не зможе виплачувати пенсії українцям. Він пропонує запровадити обов'язкові накопичувальні пенсії. DW перевірила, наскільки велика діра в Пенсійному фонді України і якою має бути пенсійна реформа.
В Україні можуть впровадити накопичувальну пенсійну систему до кінця року

В Україні можуть впровадити накопичувальну пенсійну систему до кінця року 25.05.2020

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що впровадити накопичувальну пенсійну систему в країні "цілком реально" до 2021 року.

Попри протести: парламент Франції ухвалив пенсійну реформу Макрона

Попри протести: парламент Франції ухвалив пенсійну реформу Макрона 04.03.2020

Плани президента Франції Еммануеля Макрона щодо пенсійної реформи викликали численні протести протести і масові страйки на транспорті.
Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів

Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів 24.01.2020

Уряд Франції схвалив законопроєкт щодо пенсійної реформи попри чергові масові протести та тривалий страйк. 24 січня в акціях протесту взяли участь, за даними МВС країни, до 250 тисяч людей.

Протести в Парижі проти Макрона: майже 60 затриманих

Протести в Парижі проти Макрона: майже 60 затриманих 19.01.2020

Під час протестів у Парижі знов стались сутички, поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Демонстранти намагались увірватися до театру, де перебував президент.
Уряд Франції готовий відмовитися від підвищення пенсійного віку

Уряд Франції готовий відмовитися від підвищення пенсійного віку 11.01.2020

У відповідь на численні акції протесту уряд Франції заявив про готовність поки що відмовитися від планів підвищення пенсійного віку в рамках пенсійної реформи.
Сотні тисяч французів знову протестували проти пенсійної реформи

Сотні тисяч французів знову протестували проти пенсійної реформи 09.01.2020

Понад 450 тисяч людей вийшли на акції протесту по всій Франції, виступаючи проти запропонованої президентом Еммануелем Макроном пенсійної реформи.

У Франції попри Різдво триває страйк залізничників

У Франції попри Різдво триває страйк залізничників 25.12.2019

У Парижі майже не працює метрополітен, ходить лише кожен третій із запланованих потягів TGV. До страйку проти пенсійної реформи уряду приєдналися також працівники Паризької опери.
Макрон відмовився від президентської пенсії на тлі протестів у Франції

Макрон відмовився від президентської пенсії на тлі протестів у Франції 22.12.2019

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив не отримувати спеціальну пенсію після того, як залишить свою посаду. Тим часом у країні триває страйк через заплановану урядом пенсійну реформу.
Страйк у Франції спричинив транспортний колапс

Страйк у Франції спричинив транспортний колапс 14.12.2019

Якщо французький уряд не скасує заплановану пенсійну реформу, обмеження у русі транспорту триватимуть і на різдвяні свята. Здійснити заплановані подорожі зможе лише половина пасажирів, попереджає залізниця.
Французький уряд представив деталі пенсійної реформи

Французький уряд представив деталі пенсійної реформи 11.12.2019

На тлі страйків та акцій протесту прем'єр-міністр Франції Едуар Філліп окреслив головні принципи пенсійної реформи. Планується запровадження базової пенсії в 1000 євро та збереження пенсійного віку на рівні 62 років.
У Франції триває протест проти пенсійної реформи, знову сотні тисяч на вулицях

У Франції триває протест проти пенсійної реформи, знову сотні тисяч на вулицях 10.12.2019

Профспілки стверджують, що по всій країні вивели на вулиці близько 900 тисяч незгодних із планами уряду реформувати пенсійну систему. Поліція каже про близько 340 тисяч учасників.
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