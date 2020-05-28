Пекін назвав "варварством" плани США скасувати спецстатус Гонконгу

Китай у четвер, 28 травня, виступив з різким осудом через рішення уряду США про відкликання спеціального статусу для Гонконгу, яким йому надаються торговельні преференції у США. Цей крок Вашингтона є "надзвичайно варварським, вкрай необґрунтованим і безсоромним", заявили у представництві міністерства закордонних справ Китаю у Гонконгу. Це стало першою офіційною реакцією з боку Китаю на рішення США, зауважує інформагенція AFP.

Крім того, у представництві МЗС Китаю у Гонконгу назвали "наклепом" звинувачення проти Пекіна у порушенні принципу "одна країна - дві системи". Також відомство закликало США "негайно припинити втручатися у справи Гонконгу та внутрішні справи КРН", а також "дотримуватися міжнародного права та основних норм у сфері міжнародних відносин".

У свою чергу, прем'єр КНР Лі Кецян заявив цього ж дня, що Китай та США мають поважати основні інтереси один одного. "Я вважаю, що обидві країни повинні поважати одна одну і розвивати відносини на основі рівності, поважати базові інтереси та занепокоєння, а також підтримувати співпрацю", - заявив Лі Кецян на пресконференції після завершення щорічного засідання вищого законодавчого органу Китаю - Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП), передає Reuters.

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Цього ж дня на цьому засіданні ухвалили контроверсійний закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки ньому китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.

Ухвалення цього закону погіршує відносини із США

Напередодні державний секретар США Майк Помпео поінформував Конгрес, що Гонконг не може вважатися таким, що має широку автономію у складі Китаю через законодавчу ініціативу Пекіна. Ухвалення зазначеного законопроєкту може завдати шкоди статусу Гонконга як ключового азійського фінансового центру.

Крім того, ця зміна статусу донедавна автономної території може стати серйозним ударом для торговельних відносин Гонконгу із США та можливості його мешканців отримувати американські візи.

Раніше у Вашингтоні вже пригрозили санкціями Пекіну через законопроєкт про нацбезпеку Гонконгу. У самому ж Китаї заявили, що відносини обох країн перебувають на межі "холодної війни".

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав.