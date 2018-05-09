Пашинян анонсував "другий етап" революції - закликав блокувати суди

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 19 травня, закликав громадян з ранку в понеділок, 20 травня, заблокувати всі будівлі судів у республіці. "Завтра з 08:30 (за місцевим часом. - Ред.) блокуємо всі входи і виходи всіх без винятку судів в республіці, щоб ніхто не міг увійти туди. З 12:00 мій виступ буде транслюватися в прямому ефірі", - написав Пашинян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, 20 травня він має намір оголосити "другий, найважливіший етап вірменської революції". "Очікую всенародної підтримки", - зазначив Пашинян. Цій заяві передувало рішення суду 18 травня про звільнення з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна, обвинуваченого в поваленні конституційного ладу.

Утім, раніше прес-секретар прем'єра Володимир Карапетян заявив, що у Вірменії всі гілки влади розділені і Вірменія є правовою державою. "Судова влада користується повною свободою. Влада рішуче гарантувала законний хід усіх процесів. Інша справа, що після демократичних змін, які відбулись в країні, у Вірменії діє стара судова система, щодо рішень якої рівень довіри суспільства не змінився", - написав Карапетян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.