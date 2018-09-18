Патріарх Варфоломій: Українська церква отримає автокефалію, бо це її право

Вселенський патріарх Варфоломій заявив у неділю, 22 вересня, що він не змінить своєї позиції щодо підтримки надання автокефалії Українській православній церкві. Про це повідомило грецьке видання Ekathimerini.

Під час літургії у церкві святого Фоки в Стамбулі патріарх проголосив, що Україна отримає автокефалію, бо це її право. Згадуючи у своїй промові останні випадки надання автокефалії Чеській і Словацькій православним церквам, патріарх зазначив, що "зараз настала черга України отримати автокефалію". "Це відбудеться, бо це її (української церкви. - Ред.) право", - наголосив патріарх Варфоломій.

Патріарх також зазначив, що це виключне право Вселенського патріархату надавати автокефалію усім новим православним церквам, починаючи з Росії в XVI столітті. Стосовно ж критики з боку Росії через українську автокефалію патріарх Варфоломій заявив: "Ми не боїмося погроз".

Нагадаємо, нещодавно в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами в Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Як повідомлялося, 19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви (Київського Патріархату) й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, перенесено з вересня на жовтень.