 ПАРЄ спробує змінити механізм запровадження санкцій проти національних делегацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Новини

ПАРЄ спробує змінити механізм запровадження санкцій проти національних делегацій

Комітет ПАРЄ проголосував за підготовку резолюції, яка ускладнює запровадження санкцій проти національних делегацій. Представники України в засіданні участі не брали.

Пленарна зала Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з політичних питань і демократії підготує резолюцію, яка може змінити принцип голосування за санкції проти країн-членів Ради Європи (РЄ), які порушують свої статутні зобов'язання. Це рішення, як повідомило DW джерело в секретаріаті ПАРЄ, було ухвалене на засіданні комітету в четвер, 14 листопада, у Берліні.

DW.COM

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Оглядачі на шпальтах німецьких друкованих видань жорстко критикують рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи повернути Росії право голосу, скасувавши обмеження, накладені 5 років тому після анексії Криму. (27.06.2019)

ПАРЄ усунула всі процедурні перешкоди на шляху до повернення делегації Росії і вже не вимагає від неї виконання резолюцій щодо України. Утім, чи займуть свої місця у сесійні залі російські депутати, залишається інтригою. (25.06.2019)

Голосування за єдиним принципом

У документі, який обґрунтовує необхідність підготовки резолюції, пояснюється, що таким чином ПАРЄ продовжує працювати над гармонізацією діяльності органів Ради Європи. У резолюції може йтися про зміну принципу голосування щодо санкцій проти національних делегацій.

Зараз в ПАРЄ такі рішення приймаються простою більшістю, тоді як для ухвалення важливих рішень у Комітеті міністрів РЄ потрібна кваліфікована більшість у дві третини голосів. На розгляд депутатів ПАРЄ резолюцію планують винести в січні 2020 року. Якщо парламентарі підтримають її, це стане приводом для внесення відповідних змін до регламенту Асамблеї, які ускладнять запровадження санкцій проти країн, що порушують основоположні принципи Ради Європи.

Імовірність санкцій проти РФ зберігається

Представники Верховної Ради України участі в засіданні у Берліні 14 листопада не брали, повідомив DW член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко. На осінній сесії керівництво Ради офіційно не представило секретаріату ПАРЄ список нової делегаціїдля затвердження її повноважень - на знак протесту проти безумовного повернення делегації РФ до Асамблеї.

2014 року делегація РФ була позбавлена ​​ права голосу в Асамблеї через анексію Криму. Однак у червні цього року ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволила російській делегації повернутися в ПАРЄ. Зараз делегація РФ бере участь у роботі Асамблеї без жодних обмежень. Але в грудні Венеціанська комісія повинна розглянути подання регламентного комітету ПАРЄ з проханням  роз'яснити статус депутатів Держдуми РФ, обраних з урахуванням голосів громадян анексованого Криму. Якщо комісія вирішить, що вони були обрані незаконно, повноваження делегації РФ можуть бути знову оскаржені з процедурного питання на наступній сесії ПАРЄ.

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