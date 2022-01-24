ПАРЄ: Росія має розпочати незалежне розслідування отруєння Навального

Голосування за резолюцію "Отруєння Олексія Навального" в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яке пройшло в середу, 26 січня, відбулося наступного дня після оприлюднення інформації про те, що Росфінмоніторинг вніс Навального до переліку організацій та осіб, причетних до тероризму та екстремізму. Це стало додатковим приводом для обурення депутатів ПАРЄ, які вважають дії російської влади щодо опозиціонера неприйнятними.

Резолюцію, що закликає Москву негайно звільнити Навальногота розпочати незалежне розслідування всіх обставин справи про його отруєння, підтримали 86 депутатів, 14 висловилися проти. Російська делегація брати участь в обговоренні резолюції про Навального відмовилася, мотивуючи це тим, що ПАРЄ "не має права підміняти собою слідчі органи".

Отруєння сталося на території Росії

Резолюцію підготував комітет з правових питань та прав людини. Асамблея призначила доповідачем французького депутата від групи "Альянс лібералів та демократів за Європу" Жака Мера. У доповіді, що супроводжує резолюцію, Мер повідомляє, що у листопаді минулого року російська сторона не дала йому відповіді на запит щодо візиту до Росії, пов'язаного з роботою над резолюцією. Більше того, письмові запитання доповідача у цій справі адресовані "компетентним російським органам", які він передав через голову російської делегації в ПАРЄ Петра Толстого, також залишилися без відповіді.

Але, незважаючи на відсутність сприяння з боку російської влади, Жак Мер здійснив значну роботу, намагаючись вивчити всі деталі та обставини справи про отруєння Навального з усіх можливих джерел. "Вагомі медичні докази", які йому вдалося зібрати, дали підстави ПАРЄ стверджувати, що Навального було отруєно на території Росії.

При цьому "п'ять незалежних аналізів встановили, що Навального було отруєно речовиною, структурно пов'язаною з групою хімічних речовин, перерахованих у Конвенції про хімічну зброю", - йдеться у резолюції. "Речовини, що належать до цієї групи хімічних речовин, розроблені в СРСР, відомі під назвою "Новачок", - уточнюється далі. Ця "надзвичайно токсична" нервовопаралітична речовина вироблялася "виключно в державних лабораторіях Радянського Союзу, а саме в Росії", - зазначається в резолюції.

ПАРЄ закликала негайно звільнити Навального

ПАРЄ закликала Російську Федерацію розпочати "незалежне та ефективне розслідування цієї справи з ретельним та неупередженим аналізом усіх аспектів". Відповідальні за це розслідування мають бути незалежними від ФСБ, а саме розслідування має проводитися "під громадським контролем". Крім того, Росія має виконати свої зобов'язання у рамках Європейської конвенції з прав людини та Конвенції про хімічну зброю.

В останніх пунктах резолюції депутати асамблеї закликали Москву негайно звільнити Навального "згідно з рішенням про тимчасові заходи Європейського суду з прав людини", прийнятому у лютому 2021 року. А також припинити "застосування будь-яких форм репресивних заходів проти політичної опозиції та активістів громадянського суспільства".

"Навального отруїли, щоб змусити мовчати"

Під час дебатів, що передували голосуванню щодо резолюції про Навального, стало очевидним, що доповідь Жака Мера об'єднала представників усіх політичних груп. Чимало депутатів із Фінляндії, Швеції, Сполученого Королівства, Латвії, Литви, України, Польщі включили у свої виступи кілька фраз або хоча б слів російською мовою, щоб висловити таким чином підтримку опозиції та громадянському суспільству Росії.

"Мій батько народився в Росії, в Туапсе, і я виступаю тут як друг Росії. Мій меседж простий: негайно звільніть Навального і припиніть знущання з правосуддя", - звернувся до російської влади грецький депутат від фракції "Європейської народної партії" Димитріос Каїрідіс. За його словами, дії російської влади у справі про отруєння Навального "суперечать принципам та місії Ради Європи".

Доповідь Жака Мера - це критика на те, що не було зроблено Росією, яка не провела розслідування справи про отруєння та не покарала винних у використанні хімічної зброї, вважає німецький депутат-ліберал Міхаель Ґеорґ Лінк (Michael Georg Link). "Навальний був отруєний, тому що його намагалися змусити замовкнути", - упевнений Лінк.

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Депутат від групи консерваторів зі Сполученого Королівства Джон Говелл вважає, що історія з отруєнням Навального "показує Росію у найгіршому світі". "Головний наш висновок: російська влада має провести незалежне розслідування відповідно до своїх міжнародних зобов'язань", - заявив британський політик.

Представник РФ: ПАРЄ вийшла за межі своїх повноважень

Виступ єдиного російського депутата, позафракційного Олександра Башкіна, який дистанційно приєднався до дебатів, щоб заявити про відмову російської делегації обговорювати доповідь, не залишив ілюзій щодо ставлення Москви до справи Навального. Башкін вважає, що "асамблея не може виходити за рамки своїх повноважень", проводячи власне розслідування, і заявив, що "доповідь Мера переповнена звинувачувальними формулюваннями".

"Не думайте, що для нас не мають значення заяви про те, що під час перебування за кордоном у крові російського громадянина було виявлено отруйну речовину", - заявив Башкін. Він звинуватив німецькі правоохоронні органи у небажанні співпрацювати з російськими колегами щодо справи Навального.

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