 ПАРЄ: Росія має розпочати незалежне розслідування отруєння Навального | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.01.2022

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Європа

ПАРЄ: Росія має розпочати незалежне розслідування отруєння Навального

У ПАРЄ вважають, що Навального отруїли "Новічком" на території Росії. На дебатах депутати асамблеї закликали Москву негайно звільнити опозиціонера. Делегація РФ від участі у дебатах відмовилася.

Олексій Навальний (архівне фото)

Олексій Навальний (архівне фото)

Голосування за резолюцію "Отруєння Олексія Навального" в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яке пройшло в середу, 26 січня, відбулося наступного дня після оприлюднення інформації про те, що Росфінмоніторинг вніс Навального до переліку організацій та осіб, причетних до тероризму та екстремізму. Це стало додатковим приводом для обурення депутатів ПАРЄ, які вважають дії російської влади щодо опозиціонера неприйнятними.

Резолюцію, що закликає Москву негайно звільнити Навальногота розпочати незалежне розслідування всіх обставин справи про його отруєння, підтримали 86 депутатів, 14 висловилися проти. Російська делегація брати участь в обговоренні резолюції про Навального відмовилася, мотивуючи це тим, що ПАРЄ "не має права підміняти собою слідчі органи".

Отруєння сталося на території Росії

Резолюцію підготував комітет з правових питань та прав людини. Асамблея призначила доповідачем французького депутата від групи "Альянс лібералів та демократів за Європу" Жака Мера. У доповіді, що супроводжує резолюцію, Мер повідомляє, що у листопаді минулого року російська сторона не дала йому відповіді на запит щодо візиту до Росії, пов'язаного з роботою над резолюцією. Більше того, письмові запитання доповідача у цій справі адресовані "компетентним російським органам", які він передав через голову російської делегації в ПАРЄ Петра Толстого, також залишилися без відповіді.

Але, незважаючи на відсутність сприяння з боку російської влади, Жак Мер здійснив значну роботу, намагаючись вивчити всі деталі та обставини справи про отруєння Навального з усіх можливих джерел. "Вагомі медичні докази", які йому вдалося зібрати, дали підстави ПАРЄ стверджувати, що Навального було отруєно на території Росії.

При цьому "п'ять незалежних аналізів встановили, що Навального було отруєно речовиною, структурно пов'язаною з групою хімічних речовин, перерахованих у Конвенції про хімічну зброю", - йдеться у резолюції. "Речовини, що належать до цієї групи хімічних речовин, розроблені в СРСР, відомі під назвою "Новачок", - уточнюється далі. Ця "надзвичайно токсична" нервовопаралітична речовина вироблялася "виключно в державних лабораторіях Радянського Союзу, а саме в Росії", - зазначається в резолюції.

ПАРЄ закликала негайно звільнити Навального

ПАРЄ закликала Російську Федерацію розпочати "незалежне та ефективне розслідування цієї справи з ретельним та неупередженим аналізом усіх аспектів". Відповідальні за це розслідування мають бути незалежними від ФСБ, а саме розслідування має проводитися "під громадським контролем". Крім того, Росія має виконати свої зобов'язання у рамках Європейської конвенції з прав людини та Конвенції про хімічну зброю.

В останніх пунктах резолюції депутати асамблеї закликали Москву негайно звільнити Навального "згідно з рішенням про тимчасові заходи Європейського суду з прав людини", прийнятому у лютому 2021 року. А також припинити "застосування будь-яких форм репресивних заходів проти політичної опозиції та активістів громадянського суспільства".

"Навального отруїли, щоб змусити мовчати"

Під час дебатів, що передували голосуванню щодо резолюції про Навального, стало очевидним, що доповідь Жака Мера об'єднала представників усіх політичних груп. Чимало депутатів із Фінляндії, Швеції, Сполученого Королівства, Латвії, Литви, України, Польщі включили у свої виступи кілька фраз або хоча б слів російською мовою, щоб висловити таким чином підтримку опозиції та громадянському суспільству Росії.

"Мій батько народився в Росії, в Туапсе, і я виступаю тут як друг Росії. Мій меседж простий: негайно звільніть Навального і припиніть знущання з правосуддя", - звернувся до російської влади грецький депутат від фракції "Європейської народної партії" Димитріос Каїрідіс. За його словами, дії російської влади у справі про отруєння Навального "суперечать принципам та місії Ради Європи".

Доповідь Жака Мера - це критика на те, що не було зроблено Росією, яка не провела розслідування справи про отруєння та не покарала винних у використанні хімічної зброї, вважає німецький депутат-ліберал Міхаель Ґеорґ Лінк (Michael Georg Link). "Навальний був отруєний, тому що його намагалися змусити замовкнути", - упевнений Лінк.

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Депутат від групи консерваторів зі Сполученого Королівства Джон Говелл вважає, що історія з отруєнням Навального "показує Росію у найгіршому світі". "Головний наш висновок: російська влада має провести незалежне розслідування відповідно до своїх міжнародних зобов'язань", - заявив британський політик.

Представник РФ: ПАРЄ вийшла за межі своїх повноважень

Виступ єдиного російського депутата, позафракційного Олександра Башкіна, який дистанційно приєднався до дебатів, щоб заявити про відмову російської делегації обговорювати доповідь, не залишив ілюзій щодо ставлення Москви до справи Навального. Башкін вважає, що "асамблея не може виходити за рамки своїх повноважень", проводячи власне розслідування, і заявив, що "доповідь Мера переповнена звинувачувальними формулюваннями".

"Не думайте, що для нас не мають значення заяви про те, що під час перебування за кордоном у крові російського громадянина було виявлено отруйну речовину", - заявив Башкін. Він звинуватив німецькі правоохоронні органи у небажанні співпрацювати з російськими колегами щодо справи Навального.

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  • Найвідоміший критик Кремля

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Найвідоміший критик Кремля

    Представляти Олексія Навального особливо не потрібно ні на його батьківщині в Росії, ні на Заході. Протягом останніх років засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опублікував десятки розслідувань про російських політиків, журналістів та інших громадських діячів - від експрезидента РФ Дмитра Медведєва до телеведучої Олени Малишевої.

  • Серія розслідувань у регіонах Росії

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Серія розслідувань у регіонах Росії

    У серпні 2020 року Олексій Навальний почав публікувати серію розслідувань про регіональних політиків - членів партії "Єдина Росія", які, за його даними, збагачувалися за рахунок бюджету. Метою Навального було при цьому не допустити їхнього переобрання до регіональних парламентів під час голосування 13 вересня. Перед отруєнням він встиг зняти дві частини цієї серії - у Новосибірську та Томську.

  • Переліт із Томська до Москви

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Переліт із Томська до Москви

    Олексію Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту до Москви з Томська, де він працював над черговою серією нового розслідування про регіональних чиновників. Пілоти здійснили екстрену посадку в Омську. Як пишуть місцеві ЗМІ, буквально за декілька хвилин після того, як літак запросив посадку, до аеропорту надійшли два дзвінки про мінування.

  • Госпіталізація в Омську

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Госпіталізація в Омську

    В Омську Олексій Навальний був доставлений непритомним до міської клінічної лікарні номер один. Там лікарі ввели його в штучну кому і підключили до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ).

  • В Омську слідів отруєння не знайшли

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    В Омську слідів отруєння не знайшли

    Головний лікар омської лікарні номер один, куди госпіталізували Навального, Олександр Мураховський заявив, що спершу його колеги припускали, що політика отруїли, однак цей діагноз "не мав підтвердження і був знятий як на підставі відсутності характерної клінічної картини, так і у зв'язку з негативними результатами лабораторних тестів".

  • На лікування в Німеччину

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    На лікування в Німеччину

    У ніч на 21 серпня з Німеччини до Омська вилетів літак із реанімаційним обладнанням і німецькими лікарями на борту, аби за бажанням родичів Олексія Навального забрати його на лікування у Берлін. Утім, керівництво омської лікарні, де перебував політик, заявило, що він "нетранспортабельний". Лише після тривалої затримки, 22 серпня, Навального вдалося доставити на лікування до ФРН.

  • Клініка Charité

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Клініка Charité

    Університетська лікарня Берліна Charité ("Шаріте"), до якої госпіталізували російського опозиціонера, всесвітньо відома. Раніше тут лікували експрем'єрку України Юлію Тимошенко та ще одного російського опозиціонера, видавця російського інтернет-видання "Медиазона", члена гурту Pussy Riot Петра Верзилова. Останній, так само як і Олексій Навальний, мав діагноз отруєння.

  • Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Отрута "Новачок" в аналізах

    2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт зробив заяву про те, що токсикологічна спецлабораторія Бундесверу знайшла в організмі Навального сліди бойової отруйної речовини групи "Новачок". Кількома годинами пізніше ці ж висновки озвучила і канцлерка Німеччини Анґела Меркель, заявивши, що світ чекає від Росії "відповідей на дуже серйозні запитання".

  • Майбутнє Північного потоку-2

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Майбутнє "Північного потоку-2"

    Після підтвердження факту отруєння опозиціонера Олексія Навального "Новачком" світові політики заговорили про запровадження нових санкцій проти Росії. Під питанням опинилося, зокрема, завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що пов'язувати проєкт із отруєнням Навального не треба. Утім, інші політики це роблять.

  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Реакція Росії

    У Москві на заяву Берліна про отруєння Навального "Новачком" відреагували стримано, заявивши, що німецька сторона не надала "бодай якийсь фактаж". Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що не бачить підстав звинувачувати Кремль у причетності до отруєння Навального. Говорячи про опозиціонера, Пєсков не називав його прізвища, використавши евфемізм "берлінський пацієнт".

  • Представниця МЗС Росії Марія Захарова

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Москва закидає Берліну затягування розслідування

    Своєю чергою, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 6 вересня звинуватила Німеччину в тому, що вона умисне затягує розслідування у справі про отруєння Навального, і припустила, що у Берліні "ведуть подвійну гру". Раніше Захарова стверджувала, що послу РФ у Берліні Сергію Нечаєву на зустрічі в МЗС не надали жодної інформації про стан здоров'я Навального.

  • Головна редакторка RT Маргарита Симоньян

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Російські версії події

    Тим часом російські ЗМІ почали висувати свої версії того, що сталося з Навальним: дієти, перегрів на сонці, нестача глюкози. Останню версію підтримала головна редакторка державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, написавши, що завжди носить із собою "рафаелку" (цукерку популярної італійської марки. - Ред.). Своєю чергою, в омській лікарні основним діагнозом назвали порушення обміну речовин.

  • Директор ФБК Леонід Волков

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    "Підпис Путіна"

    Соратники Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією не сумніваються, що за замахом на політика стоять люди, тісно пов'язані з Кремлем. Після заяви Анґели Меркель про результати аналізів Навального директор Фонду Леонід Волков порівняв отруєння Навального в 2020 році "Новачком" із "підписом" президента Росії Володимира Путіна, який той залишив на місці злочину.

  • Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Отрута в чаї?

    Перед вильотом із Томська Олексій Навальний випив в аеропорту чорний чай. Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та помічник Навального Ілля Пахомов, що супроводжували російського опозиціонера, пили інші напої (каву і воду). Про це йдеться у запиті генпрокуратури РФ до мін'юсту Німеччини. Пізніше соратники Навального припустили, що отруту могли підмішати у чай.

  • Акції на підтримку Навального

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Акції на підтримку Навального

    Після отруєння Олексія Навального частина росіян у різних регіонах виступила на його підтримку. У Хабаровську, де вже два місяці як тривають акції на підтримку звільнення заарештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, дехто почав виходити і з плакатами на підтримку отруєного опозиціонера. Цей протестувальник бажає йому здоров'я і відсилає до радянського фільму "Кін-дза-дза!".

  • Інші напади на Олексія Навального

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Інші напади на Олексія Навального

    Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.

  • Можливі наслідки для здоров'я

    Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

    Можливі наслідки для здоров'я

    7 вересня берлінські лікарі вивели Олексія Навального зі штучної коми. У клініці Charité повідомили, що стан здоров'я Навального покращився. Його поступово від'єднують від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і він реагує на мову. Утім, не можна виключати довгострокових наслідків серйозного отруєння, кажуть лікарі.

    Автор: Олена Гункель, Данило Білик


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