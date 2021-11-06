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Партія регіонів

Партія регіонів - українська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Партія регіонів". Партія регіонів виникла 1997 року. 1998 року вперше брала участь у виборах до Верховної Ради України як Партія регіонального відродження України. Діяльність Партії регіонів та її лідера Віктора Януковича на посаді президента України, яка була спрямована на створення в країні авторитарного режиму, викликали масові протести в Україні, які вилились в Революцію гідності 2013-2014 років. Після повалення режиму Віктора Януковича спостерігався масовий відтік члені з лав Партії регіонів. Чимало колишніх "регіоналів" згуртувалися під дахом партії "Опозиційний блок". УВАГА: Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Помер багаторічний депутат Верховної Ради Юхим Звягільський

Помер багаторічний депутат Верховної Ради Юхим Звягільський 06.11.2021

Колишній багаторічний народний депутат і співзасновник Партії регіонів Юхим Звягільський помер на 88 році життя. ЗМІ повідомляють, що він хворів на COVID-19.
Суд відмовив у повторному розгляді справи щодо Манафорта

Суд відмовив у повторному розгляді справи щодо Манафорта 09.02.2021

Окружний прокурор Манхеттена наполягав на повторному розгляді справи щодо Пола Манафорта, якого раніше помилував експрезидент США Дональд Трамп.
ДБР вручило Чорновол обвинувальний акт в умисному вбивстві

ДБР вручило Чорновол обвинувальний акт в умисному вбивстві 15.12.2020

Тетяна Чорновол заявляє, що справу за обвинуваченням її в умисному вбивстві під час підпалу офісу ПР у 2014 році розглядатиме Печерський райсуд Києва.

В українському ДБР заявили, що не збираються затримувати Тетяну Чорновол

В українському ДБР заявили, що не збираються затримувати Тетяну Чорновол 14.04.2020

У Державному бюро розслідувань України заявили, що не мають наміру затримувати ексдепутатку Верховної Ради Тетяну Чорновол і що вона опублікувала недостовірні дані щодо інкримінованих їй злочинів.
Ексдепутатці Чорновол повідомлено про підозру в підпалі, що призвів до смерті

Ексдепутатці Чорновол повідомлено про підозру в підпалі, що призвів до смерті 10.04.2020

Колишня народна депутатка України Тетяна Чорновол повідомила про обшук ДБР і відповідну ухвалу суду. Згодом у ДБР прокоментували обшук і підозру в підпалі та заподіянні смерті людини.
Офіс президента Зеленського позивається до журналістів через розслідування

Офіс президента Зеленського позивається до журналістів через розслідування 14.02.2020

ОП подає в суд на журналістів програми "Схеми", які повідомили, що Володимир Зеленський повернувся з Оману до України тим же літаком, на якому раніше туди прилетів секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.
Представники медіаспільноти - проти Шуфрича на чолі комітету зі свободи слова

Представники медіаспільноти - проти Шуфрича на чолі комітету зі свободи слова 28.08.2019

Частина журналістської спільноти України різко розкритикувала ймовірне призначення представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестора Шуфрича головою комітету з питань свободи слова в новій Верховній Раді.
Українського бізнесмена Пінчука викликали на допит до Генпрокуратури

Українського бізнесмена Пінчука викликали на допит до Генпрокуратури 14.08.2019

Генеральна прокуратура України викликає бізнесмена Віктора Пінчука на допит, запланований на 27 серпня.

Чому Донбас голосував за старі обличчя

Чому Донбас голосував за старі обличчя 24.07.2019

Український парламент переживає небачене оновлення - три чверті нових облич. Попри це, виборці на Донбасі здебільшого підтримали старі кадри. У матеріалі DW про особливості голосування на сході України.
Суд звільнив з-під варти Олександра Єфремова

Суд звільнив з-під варти Олександра Єфремова 22.07.2019

Київський апеляційний суд змінив на цілодобовий домашній арешт запобіжний захід для ексрегіонала Олександра Єфремова. Він перебував у СІЗО протягом останніх трьох років.

Медведчук звинуватив Опозиційний блок у порушеннях

Медведчук звинуватив "Опозиційний блок" у порушеннях 21.07.2019

Голова "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук обвинувачує колишніх однопартійців у порушеннях проти його партії та обіцяє, що їм це "не зійде з рук".
Колишні регіонали на виборах до Верховної Ради: такі схожі, але такі різні

Колишні регіонали на виборах до Верховної Ради: такі схожі, але такі різні 28.06.2019

Колишні регіонали і проросійські сили на цих виборах до Верховної Ради йдуть двома окремими партіями. DW з'ясовувала, чому розійшлися дороги "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку".

У Харкові активісти повалили пам'ятник маршалу Жукову

У Харкові активісти повалили пам'ятник маршалу Жукову 02.06.2019

Активісти в Харкові влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії "Довіряй справам" та повалили погруддя маршала Жукова біля Палацу спорту.
ГПУ допитала Лещенка у справі Манафорта

ГПУ допитала Лещенка у справі Манафорта 23.05.2019

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що під час допиту в Генпрокуратурі передав слідству оригінали документів, які повернуло йому ФБР після засудження Пола Манафорта.
Генпрокуратура викликає Лещенка - той запевнив, що готовий до розслідування

Генпрокуратура викликає Лещенка - той запевнив, що готовий до розслідування 14.05.2019

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що депутату Сергію Лещенку вручать підозру через розголошення даних слідства. Парламентарій у відповідь вимагає провести розслідування щодо розголошення даних слідства самим Луценком.
Лещенко прокоментував слова Джуліані щодо скасування візиту до України

Лещенко прокоментував слова Джуліані щодо скасування візиту до України 11.05.2019

Народний депутат України Сергій Лещенко стверджує, що генпрокурор Юрій Луценко ввів адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані в оману. Так він прокоментував заяву Джуліані про скасування візиту в Україну.
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