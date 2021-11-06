Партія регіонів - українська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Партія регіонів". Партія регіонів виникла 1997 року. 1998 року вперше брала участь у виборах до Верховної Ради України як Партія регіонального відродження України. Діяльність Партії регіонів та її лідера Віктора Януковича на посаді президента України, яка була спрямована на створення в країні авторитарного режиму, викликали масові протести в Україні, які вилились в Революцію гідності 2013-2014 років. Після повалення режиму Віктора Януковича спостерігався масовий відтік члені з лав Партії регіонів. Чимало колишніх "регіоналів" згуртувалися під дахом партії "Опозиційний блок". УВАГА: Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.