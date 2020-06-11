Партія "Голос" позбавила Вакарчука депутатського мандата

Делегати партії "Голос" у п'ятницю, 26 червня, ухвалили рішення призупинити депутатські повноваження Святослава Вакарчука на позачерговому з'їзді партії.

"На жаль, Верховна Рада не залишила мені вибору, хоч я і сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовільнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата", - наводить пресслужба партії заяву Вакарчука.

При цьому, він запевнив, що надалі залишатиметься членом партії "настільки довго, наскільки буду приносити користь партії, і поки партія сприятиме європейському розвитку країни".

Після припинення депутатських повноважень Святослав Вакарчук залишається членом партії, а до фракції "Голосу" приєднається наступний кандидат з передвиборчого списку.

Нагадаємо, про рішення достроково скласти мандат народного депутата Вакарчук повідомив 11 червня. Утім, 18 червня Верховна Рада не підтримала рішення Вакарчука. Наступного дня він повідомив, що має намір скласти повноваження депутата шляхом виключення з'їздом партії "Голос" з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати депутатського мандата.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.