 Партія Вакарчука ″Голос″ оголосила список на вибори до Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2019

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Новини

Партія Вакарчука "Голос" оголосила список на вибори до Верховної Ради

"Голос" оприлюднив список кандидатів на вибори до Верховної Ради України. У першій п'ятірці партії Святослава Вакарчука колишня заступниця міністра економіки, антикорупційна активістка та голова ІТ-компанії.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук під час з'їзду в суботу, 8 червня, оприлюднив список кандидатів для участі в дострокових парламентських виборах. Його очолив сам Вакарчук, другим номером йде екс-заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Клименко, третім - голова IT-компанії Ring Ukraine Кіра Рудик. До п'ятірки також увійшли радник прем'єр-міністра з парламентських відносин Ярослав Железняк та антикорупційна активістка Олександра Устинова.

DW.COM

Партії "Самопоміч" та "Сила і честь" оприлюднили свої списки. Серед кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України політики, волонтери, активісти та підприємці. (08.06.2019)

Про другий похід в політику лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, а також про причини і наслідки цього кроку - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW. (17.05.2019)

Далі в партійному списку депутат Київради Олег Макаров, екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін, колишня виконувачка обов'язків голови Одеської ОДА Соломія Бобровська та колишня заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина.

"Нашої програми вистачає не на одну каденцію. Ми приходимо у політику всерйоз і надовго. Ми будемо створювати великий потужний рух", - заявив Вакарчук під час з'їзду, передає видання "Українська правда".

Нагадаємо, що 8 червня свої партійні списки оголосили також партії "Самопоміч" Андрія Садового та "Сила і честь" Ігоря Смешка. Позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня. 

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