 Партнер Манафорта розповів, як гроші з України приховували на Кіпрі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Партнер Манафорта розповів, як гроші з України приховували на Кіпрі

Рік Гейтс розповів, як Пол Манафорт перерахував мільйони доларів з України на свої кіпрські рахунки та між своїми офшорними компаніями, щоб уникнути сплати податків в Сполучених Штатах.

Рік Гейтс продовжує давати свідчення у справі Пола Манафорта

Рік Гейтс продовжує давати свідчення у справі Пола Манафорта

Колишній діловий партнер американського політтехнолога Пола Манафорта Рік Гейтс розповів про оборудки з українськими грошами на Кіпрі за допомогою підставних офшорних компаній та рахунків. На засіданні федерального суду Александрії (штат Вірджинія) у вівторок, 7 серпня, він повідомив, що туди були перераховані мільйони доларів, які Манафорт отримував за політичні консультації тодішнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів.

"На Кіпрі вони документувались як кредити. Насправді це було перерахування грошей з рахунку на рахунок", - розповів Гейтс, якого цитує інформагенція AP. Це робилося для того, щоб уникнути оподаткування, зазначив Гейтс. За його словами, сотні електронних листів доводять, що Манафорт давав дозвіл на ці трансакції.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп заявив, що обвинувачення проти Пола Манафорта не стосуються розслідування щодо імовірного російського втручання у американські вибори. (01.08.2018)

Рік Гейтс зізнався, що разом з Полом Манафортом вів 15 незареєстрованих банківських рахунків за кордоном, куди надходили гроші з України. Він також розкрив метод ухиляння від сплати податків. (07.08.2018)

Свідок додав, що Манафорт заборонив повідомляти про ці платежі своєму бухгалтеру, передає Reuters. Раніше він зізнався, що вони разом з Манафортом не повідомили владі США про власні рахунки в 15 закордонних банках, куди надходили гроші за політичні консультації в Україні.

Судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня і триватимуть приблизно три тижні. Його звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до 2014 року. Пол Манафорт працював політтехнологом колишнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів та отримав за це, за даними спецпрокурора США Роберта Мюллера, понад 60 мільйонів доларів.

Манафорта підозрюють в тому, що він не вказав у податковій декларації частину цих доходів і відмив таким чином в офшорах 30 мільйонів доларів. Загалом в обвинуваченні проти Манафорта і Гейтса - 32 епізоди, які описують фінансові зловживання та махінації.

У 2016 році Манафорт протягом трьох місяців очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа.

Дивитись відео 03:38
Now live
03:38 хв

Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)  

Також за темою

USA Rick Gates

Партнер Манафорта: Гроші за консультації Януковича зберігалися у 15 зарубіжних банках 07.08.2018

Рік Гейтс зізнався, що разом з Полом Манафортом вів 15 незареєстрованих банківських рахунків за кордоном, куди надходили гроші з України. Він також розкрив метод ухиляння від сплати податків.

USA - Paul Manafort muss ins Gefängnis

Прокурор: Манафорт ставив себе та свої гроші над законом 31.07.2018

Слухання у справі Пола Манафорта розпочато. Сторона обвинувачення вважає, що політтехнолог ставив себе над законом, а також відкрив 30 рахунків у трьох країнах, щоб приховати доходи від роботи в Україні.

USA Paul Manafort ehemaliger Wahlkampfmanager Donald Trump

У США починається суд над Полом Манафортом 31.07.2018

У суді США 31 липня починається суд над колишнім політтехнологом Віктора Януковича Полом Манафортом. Йому закидають ухилення від сплати податків та відмивання грошей, отриманих від колишньої української влади.

Докладно

Греція й Росія

Чому зіпсувалися відносини між Грецією та РФ

Погіршення відносин між Афінами й Москвою сталося після врегулювання суперечки навколо назви Македонії. 

Ан-225

Boeing та "Антонов" разом набиратимуть висоту

Які шанси дасть співпраця між ДП "Антонов" та Boeing українському авіапрому - в матеріалі DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  