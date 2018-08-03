Партнер Манафорта розповів, як гроші з України приховували на Кіпрі

Колишній діловий партнер американського політтехнолога Пола Манафорта Рік Гейтс розповів про оборудки з українськими грошами на Кіпрі за допомогою підставних офшорних компаній та рахунків. На засіданні федерального суду Александрії (штат Вірджинія) у вівторок, 7 серпня, він повідомив, що туди були перераховані мільйони доларів, які Манафорт отримував за політичні консультації тодішнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів.

"На Кіпрі вони документувались як кредити. Насправді це було перерахування грошей з рахунку на рахунок", - розповів Гейтс, якого цитує інформагенція AP. Це робилося для того, щоб уникнути оподаткування, зазначив Гейтс. За його словами, сотні електронних листів доводять, що Манафорт давав дозвіл на ці трансакції.

Свідок додав, що Манафорт заборонив повідомляти про ці платежі своєму бухгалтеру, передає Reuters. Раніше він зізнався, що вони разом з Манафортом не повідомили владі США про власні рахунки в 15 закордонних банках, куди надходили гроші за політичні консультації в Україні.

Судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня і триватимуть приблизно три тижні. Його звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до 2014 року. Пол Манафорт працював політтехнологом колишнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів та отримав за це, за даними спецпрокурора США Роберта Мюллера, понад 60 мільйонів доларів.

Манафорта підозрюють в тому, що він не вказав у податковій декларації частину цих доходів і відмив таким чином в офшорах 30 мільйонів доларів. Загалом в обвинуваченні проти Манафорта і Гейтса - 32 епізоди, які описують фінансові зловживання та махінації.

У 2016 році Манафорт протягом трьох місяців очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа.