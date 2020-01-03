 Парламент Іраку вимагає виведення з країни американських військ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Новини

Парламент Іраку вимагає виведення з країни американських військ

Парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій вимагає від уряду виведення з країни іноземних військ, які допомагали в боротьбі з "Ісламською державою". В Іраку на сьогодні перебувають понад п'ять тисяч військових США.

Екстрене засідання парламенту Іраку, 5 січня 2020 року

Екстрене засідання парламенту Іраку, 5 січня 2020 року

Парламент Іраку на екстреному засіданні в неділю, 5 січня, ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після вбивства військовими США іранського генерала Касем Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти в 2014 році, повідомляє агенція новин AP.

На даний момент в Іраку перебувають близько 5200 американських військових, які прибули туди на прохання іракського уряду. З навчальною місією в Іраку перебувають також близько 140 солдатів німецького Бундесверу. 

За резолюцію проголосувала більшість з присутніх на засіданні близько 180 законодавців. Усього в парламенті Іраку засідають 329 депутатів. Резолюцію підтримали переважно представники шиїтів, які мають більшість місць у парламенті, тоді як сунітські та курдські депутати не з'явилися на засідання.

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Хоча в Іраку резолюції парламенту, на відміну від законів, не є зобов'язувальними для уряду, цього разу, цілком ймовірно, що виконавча влада прислухається до цього рішення, зауважує агенція Reuters. Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді на початку засідання закликав парламент якомога швидше покласти край присутності іноземних військ у країні. "Попри внутрішні та зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається найкращим варіантом для Іраку з принципових та практичних міркувань", - заявив Абдул-Махді.

Тим часом впливовий релігійний проповідник Муктада ас-Садр, який очолює найбільший блок в іракському парламенті, назвав ухвалену резолюцію "слабкою відповіддю" на дії США та закликав "групи опору" в Іраку та за межами країни до об'єднання і формування "Міжнародних легіонів спротиву".

Раніше цього дня міжнародна антитерористична коаліція під проводом США заявила про "призупинення" своєї боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД) в Іраку.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, загинув також заступник керівника шиїтських Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав вбивство іранського генерала "терористичним актом". Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою" за вбивство Сулеймані.

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