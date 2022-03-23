Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Парламент Франції

Парламент Франції складається з двох палат: Сенату – верхня палата – та Національної асамблеї Франції – нижня палата.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламент Франції". Парламент Франції розташовано в Парижі. Верхня палата парламенту – Сенат – засідає в Люксембурзькому палаці. Нижня палата – Національна асамблея – збирається в Бурбонському палаці. Спільні засідання верхньої та нижньої палат – Конгрес парламенту – відбуваються у Версальському палаці. Сенат складається з 348 членів. До складу Національної асамблеї входять 577 депутатів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський: Французькі компанії мають припинити бути спонсорами війни 

Зеленський: Французькі компанії мають припинити бути спонсорами війни  23.03.2022

Український президент Володимир Зеленський виступив у парламенті Франції. Одна з ключових тез його промови - діяльність французького бізнесу в Росії, яка веде війну проти України.
Парламент Франції ухвалив суперечливий закон про всеосяжну безпеку

Парламент Франції ухвалив суперечливий закон про "всеосяжну безпеку" 15.04.2021

За оприлюднення фотографій чи відеозаписів з діями поліцейських у Франції каратимуть тюремним ув'язненням та драконівськими штрафами. Раніше в країні відбувалися масові протести проти ухвалення цього закону.

Франція: 112 померлих від COVID-19 за добу, уряд отримав більше повноважень

Франція: 112 померлих від COVID-19 за добу, уряд отримав більше повноважень 22.03.2020

Ухвалений парламентом Франції законопроєкт дозволяє уряду оголосити "надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я" та запровадити істотні обмеження на пересування громадян.
Попри протести: парламент Франції ухвалив пенсійну реформу Макрона

Попри протести: парламент Франції ухвалив пенсійну реформу Макрона 04.03.2020

Плани президента Франції Еммануеля Макрона щодо пенсійної реформи викликали численні протести протести і масові страйки на транспорті.
Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів

Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів 24.01.2020

Уряд Франції схвалив законопроєкт щодо пенсійної реформи попри чергові масові протести та тривалий страйк. 24 січня в акціях протесту взяли участь, за даними МВС країни, до 250 тисяч людей.

Парламент Франції затвердив план відбудови Нотр-Даму за п'ять років

Парламент Франції затвердив план відбудови Нотр-Даму за п'ять років 17.07.2019

Французький парламент ухвалив закон, за яким собор Паризької Богоматері планують відбудувати за п'ять років - до Олімпійських ігор. Між тим з обіцяних 850 мільйонів євро пожертв надійшла лише десята частина.

Парламент Франції позбавив Марін Ле Пен депутатьского імунітету

Парламент Франції позбавив Марін Ле Пен депутатьского імунітету 08.11.2017

Національні збори Франції дозволили розслідування стосовно лідерки французьких праворадикалів Марін Ле Пен, включаючи примусовий привід її на допит.

У Франції спливає термін дії дворічного надзвичайного стану

У Франції спливає термін дії дворічного надзвичайного стану 01.11.2017

1 листопада 2017 року стане останнім днем дії надзвичайного стану, запровадженого після кривавих терактів у Парижі в листопаді 2015 року. Після цього набуває чинності суворіший антитерористичний закон.
Французький парламент остаточно ухвалив антитерористичний закон

Французький парламент остаточно ухвалив антитерористичний закон 18.10.2017

Французький парламент остаточно схвалив проект закону, що покликаний посилити норми у сфері національної безпеки. Закон фактично закріплює розширені під час дії надзвичайного стану повноваження поліції.
Французьким парламентарям заборонили брати на роботу родичів

Французьким парламентарям заборонили брати на роботу родичів 03.08.2017

Парламент Франції підтримав закон, покликаний запобігти "фіктивним працевлаштуванням". Відтепер депутати не зможуть брати на роботу своїх родичів.
Національна асамблея Франції дала зелене світло трудовій реформі Макрона

Національна асамблея Франції дала "зелене світло" трудовій реформі Макрона 01.08.2017

Нижня палата парламенту Франції проголосувала більшістю голосів за законопроект, що дасть можливість президенту Макрону реформувати ринок праці. Таким чином він хоче домогтися зниження рівня безробіття в країні.

Європа каже Макрону: вперед! (19.06.2017) 19.06.2017

Услід за перемогою на президентських виборах Еммануель Макрон здобуває також переконливу більшість у парламенті. Тепер від успіху чи невдачі його політики в наступні п'ять років залежить, чи залишиться Франція з Європою.
Парламент Франції закликав скасувати санкції щодо Росії

Парламент Франції закликав скасувати санкції щодо Росії 28.04.2016

Ухвалена французькими депутатами резолюція має рекомендаційний характер. Скасувати санкції можна лише на рівні Євросоюзу.
Парламент Франції підтримав продовження повітряних ударів у Сирії

Парламент Франції підтримав продовження повітряних ударів у Сирії 25.11.2015

Депутати нижньої палати французького парламенту переважною більшістю голосів підтримали продовження завдання повітряних ударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії.
Парламент Франції підтримав скасування угоди з Росією щодо Містралів

Парламент Франції підтримав скасування угоди з Росією щодо "Містралів" 17.09.2015

Депутати нижньої палати французького парламенту підтримали рішення повернути Росії близько мільярда євро за вертольотоносці "Містраль".
Парламент Франції підтримав програму порятунку Греції

Парламент Франції підтримав програму порятунку Греції 15.07.2015

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що Греція має лишатися в Єврозоні і в ЄС. Французькі депутати підтримали план допомоги країні-боржнику більшістю голосів в обох палатах парламенту.
Інші статті