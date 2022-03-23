Парламент Франції складається з двох палат: Сенату – верхня палата – та Національної асамблеї Франції – нижня палата.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламент Франції". Парламент Франції розташовано в Парижі. Верхня палата парламенту – Сенат – засідає в Люксембурзькому палаці. Нижня палата – Національна асамблея – збирається в Бурбонському палаці. Спільні засідання верхньої та нижньої палат – Конгрес парламенту – відбуваються у Версальському палаці. Сенат складається з 348 членів. До складу Національної асамблеї входять 577 депутатів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.