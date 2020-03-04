Парламент України призначив Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки

Верховна Рада України у вівторок, 17 березня, підтримала кандидатуру Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. За його призначення проголосувал 243 народних депутати.

Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет. Останніми роками працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming, який належить Олегу Бахматюку.

Проти його призначення виступили представники партій "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, цього ж дня парламент України проголосував за призначення Ірини Венедіктової на посаду генеральної прокурорки України.

Раніше, 10 березня уряд України призначив Павла Кухту тимчасовим виконувачем обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.