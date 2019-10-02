 Парламент Нідерландів схвалив розслідування ролі України у справі MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2019

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Новини

Парламент Нідерландів схвалив розслідування ролі України у справі MH17

Депутати парламенту Нідерландів одностайно підтримали рішення розслідувати українську роль у трагедії рейсу MH17.

Рештки літака рейсу MH17

Рештки літака рейсу MH17 (фото з архіву)

Парламент Нідерландів схвалив розслідування ролі України у катастрофі літака рейсу MH17 над Донбасом в липні 2014 року. Рішення ухвалене одноголосно, написав депутат партії "Християнсько-демократичний заклик" Кріс ван Дам у Twitter у вівторок, 8 жовтня. Депутати мають намір з'ясувати, чому українська влада не закрила повітряний простір над Донбасом після початку бойових дій на Сході України.

Рішення ініціювала у нідерландському парламенті разом із "Християнсько-демократичним закликом" партія соціалістів. 1 жовтня на її підтримкудепутати нижньої палати парламенту попередньо уже висловлювались.

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Тоді уряд Нідерландів стримано відреагував на заклик парламентарів. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що уряд не бачить необхідності в проведенні подібного розслідування. Він зазначив, що таке розслідування - непросте завдання, оскільки буде потрібне і сприяння Росії, "бо йдеться й про її повітряний простір". Однак Блок запевнив, що не заперечує проти збору даних для вивчення можливості проведення розслідування.

Рада безпеки Нідерландів ще в 2015 році дійшла висновку, що Україні слід було закрити свій повітряний простір, оскільки тоді літак рейсу MH17 полетів би в Куала-Лумпур іншим маршрутом і не був би збитий. Проте уряд Нідерландів досі так і не вжив жодних заходів щодо України.

У червні 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох головних підозрюваних в причетності до збиття MH17. Це троє росіян - колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Похмурий"), полковник Олег Пулатов (відомий як "Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Крот"). Процес над ними має розпочатися 9 березня 2020 року в Гаазі навіть у разі їхньої відсутності.

Слідство також встановило, що літак був збитий ракетою, випущеною з установки зенітно-ракетного комплексу "Бук", що належала російській 53-й бригаді ППО. Росія категорично заперечує причетність до збиття MH17.

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