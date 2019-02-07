 Парламент Греції підтримав вступ Республіки Північна Македонія в НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2019

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Новини

Парламент Греції підтримав вступ Республіки Північна Македонія в НАТО

За ратифікацію протоколу про приєднання Північної Македонії до НАТО проголосували 153 грецьких парламентарі. Досі саме суперечка навколо назви балканської країни стояла на заваді вступу Скоп'є до Альянсу.

Засідання парламенту Греції

Засідання парламенту Греції 8 лютого 2019 року

Парламент Греції ратифікував протокол про вступ Республіки Північна Македонія в НАТО. На підтримку цього документа проголосували ввечері п'ятниці, 8 лютого, 153 депутати, 140 висловилися проти.

"Сьогоднішнє голосування завершує найважливішу частину грецьких зобов'язань", - прокоментував прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, якого цитує інформагенція AFP. Ципрас наголосив, що сусідня балканська держава має стати союзником у гарантуванні безпеки, стабільності та миру в регіоні.

"Історія нас розсудить. Гадаю, ми виконали наш патріотичний обов'язок", - додав керівник грецького уряду. Він також висловив переконання, що підписання компромісної угоди між Афінами та Скоп'є щодо зміни назви колишньої частини Югославії значно покращило імідж Греції у світі.

Голосування в Афінах привітали також і в Скоп'є. "Ми рухаємося до гарантованого успіху", - написав того ж дня прем'єр-міністр Республіки Північна Мекедонія Зоран Заєв у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, 6 лютого 2019 року посли 29 країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) підписали протокол про вступ Республіки Північна Македонія в Альянс. Коли протокол ратифікують всі країни-учасниці НАТО, Північна Македонія стане 30-ю державою Організації Північноатлантичного договору.

Перешкода на шляху Скоп'є до ЄС та НАТО

Колишня югославська республіка - Македонія - в 1999 році приєдналася до плану дій з підготовки до членства в НАТО. Однак Греція блокувала її вступ до Альянсу і Євросоюзу. Через наявність у складі Греції регіону Македонія Афіни побоювалися, що в разі закріплення назви "Македонія" за сусідньою державою, Скоп'є зможе зазіхати на частину грецької території.

У червні 2018 року прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас і його македонський колега Зоран Заєв підписали угоду про перейменування Македонії в Республіку Північна Македонія. 11 січня відповідні поправки в конституцію підтримала необхідна більшість депутатів парламенту в Скоп'є. Через два тижні угоду з Македонією про перейменування країни ратифікував і парламент Греції, відкривши Скоп'є шлях до вступу в ЄС і НАТО.

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Аудіо й відео до теми

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