Парламент Греції підтримав вступ Республіки Північна Македонія в НАТО

Парламент Греції ратифікував протокол про вступ Республіки Північна Македонія в НАТО. На підтримку цього документа проголосували ввечері п'ятниці, 8 лютого, 153 депутати, 140 висловилися проти.

"Сьогоднішнє голосування завершує найважливішу частину грецьких зобов'язань", - прокоментував прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, якого цитує інформагенція AFP. Ципрас наголосив, що сусідня балканська держава має стати союзником у гарантуванні безпеки, стабільності та миру в регіоні.

"Історія нас розсудить. Гадаю, ми виконали наш патріотичний обов'язок", - додав керівник грецького уряду. Він також висловив переконання, що підписання компромісної угоди між Афінами та Скоп'є щодо зміни назви колишньої частини Югославії значно покращило імідж Греції у світі.

Голосування в Афінах привітали також і в Скоп'є. "Ми рухаємося до гарантованого успіху", - написав того ж дня прем'єр-міністр Республіки Північна Мекедонія Зоран Заєв у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, 6 лютого 2019 року посли 29 країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) підписали протокол про вступ Республіки Північна Македонія в Альянс. Коли протокол ратифікують всі країни-учасниці НАТО, Північна Македонія стане 30-ю державою Організації Північноатлантичного договору.

Перешкода на шляху Скоп'є до ЄС та НАТО

Колишня югославська республіка - Македонія - в 1999 році приєдналася до плану дій з підготовки до членства в НАТО. Однак Греція блокувала її вступ до Альянсу і Євросоюзу. Через наявність у складі Греції регіону Македонія Афіни побоювалися, що в разі закріплення назви "Македонія" за сусідньою державою, Скоп'є зможе зазіхати на частину грецької території.

У червні 2018 року прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас і його македонський колега Зоран Заєв підписали угоду про перейменування Македонії в Республіку Північна Македонія. 11 січня відповідні поправки в конституцію підтримала необхідна більшість депутатів парламенту в Скоп'є. Через два тижні угоду з Македонією про перейменування країни ратифікував і парламент Греції, відкривши Скоп'є шлях до вступу в ЄС і НАТО.