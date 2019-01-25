Париж: проти "жовтих жилетів" протестують "червоні шарфи"

Близько десяти тисяч людей у неділю, 27 січня, вийшли на вулиці Парижа на акцію проти насильницьких дій та вандалізму з боку "жовтих жилетів". Так звані "червоні шарфи" пройшлись маршем з Площі Нації до Площі Бастилії. Демонстранти скандували "Так демократії, ні революції" та махали прапорами Франції та Європейського Союзу, передає агенція AFP.

Засновником руху "червоних шарфів" є інженер з Тулузи Лоран Сульє, який був незадоволений насильством з боку найбільш екстремально налаштованих "жовтих жилетів". Багато з учасників акції повідомляли, що вони не проти "жовтих жилетів", але втомлені масовими заворушеннями, які тривають у країні 11 тижнів поспіль.

В демонстрації взяли участь близько десяти тисяч людей

На демонстрації були присутні прибічники президента Еммануеля Макрона, які також незадоволені діями "жовтих жилетів". "Є інші місця для обговорення цього, ніж вулиця. Ви не можете заблокувати країну і економіку, тому що ви вважаєте президента нелегітимним", - заявив під час демонстрації сенатор партії Макрона Франсуа Патріа.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

Акція "червоних шарфів"

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести. Аби заспокоїти протести, Макрон запустив цього місяця серію загальнонаціональних дебатів.

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