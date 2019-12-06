Париж потерпає від заторів на сотні кілометрів через страйки

У столиці Франції вранці у понеділок, 9 грудня, утворилися затори на сотні кілометрів через масштабні страйки проти пенсійної реформи. За інформацією транспортної служби Sytadin, о восьмій годині ранку за місцевим часом загальна протяжність заторів склала 600 кілометрів у Парижі та його передмісті. Зазвичай затори у французькій столиці вдвічі менші в цей час, передає агенція dpa.

Крім того, співробітники паризького метро і приміських електричок продовжують страйкувати вже п'ятий день поспіль. Також через страйки лише двадцять відсотків швидкісних міжміських потягів їздять своїми маршрутами.

Тим часом, профспілки закликають до нового масштабного страйку у вівторок, 10 грудня. Наступного дня, 11 грудня, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп представить деталі пенсійної реформи.

Нагадаємо, що проведення пенсійної реформи було однією з передвиборчих обіцянок президента Еммануеля Макрона. Вона має на меті спрощення теперішньої пенсійної системи, котра крім загальної пенсії також передбачає особливі правила для 42 галузей. Уряд вже заявив, що президент рішуче налаштований щодо цього плану. Профспілки незадоволені реформою, оскільки багато працівників будуть змушені працювати довше та втратять низку привілеїв.