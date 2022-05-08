Хіджаб для дівчаток у Німеччині: забороняти чи ні? (14.08.2018)

Чи можна школяркам до 14 років носити хіджаб у Німеччині? Поки що так. Але німецькі політики хочуть це змінити, бо вважають, що дівчат часто просто змушують до цього їхні мусульманські родини.