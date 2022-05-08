Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Паранджа

Паранджа - жіночий верхній одяг у мусульманських країнах.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Паранджа". Паранджа представляє собою довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей у паранджі закритий щільною сіткою – чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Афганські таліби знову зобов'язали жінок носити хіджаб

Афганські таліби знову зобов'язали жінок носити хіджаб 08.05.2022

Уряд талібів вимагає від жінок в Афганістані носити в громадських місцях хоча би хіджаб, а найкраще - паранджу.
Таліби заборонили афганським жінкам виходити на вулицю

Таліби заборонили афганським жінкам виходити на вулицю 26.08.2021

Представник "Талібану" назвав заборону жінкам виходити на вулицю тимчасовим заходом, викликаним міркуваннями безпеки. Після захоплення влади таліби обіцяли дозволити жінкам вести активний спосіб життя за нормами шаріату.

Перша балерина в хіджабі в Єгипті (29.07.2021) 29.07.2021

Навчитися балету у 27 років і стати першою балериною в хіджабі? Енджі Ель-Шазлі доводить: головне - прагнути і наполегливо працювати! Історія дівчини, яка здійснила свою дитячу мрію.
Швейцарці підтримали заборону повністю закривати обличчя - прогноз

Швейцарці підтримали заборону повністю закривати обличчя - прогноз 07.03.2021

За прогнозом соціологів, швейцарці на референдумі підтримали заборону повністю закривати обличчя у громадських місцях. За оцінками, нікаб у країні носять лише до 30 жінок-мусульманок.
Де в Європі заборонено носити паранджу

Де в Європі заборонено носити паранджу 14.07.2020

Заборону на носіння паранджі у Франції парламент країни ухвалив 10 років тому. DW - про те, де ще в ЄС діє подібна заборона.
Заборона паранджі в Нідерландах: хто за цим стежитиме?

Заборона паранджі в Нідерландах: хто за цим стежитиме? 02.08.2019

З початку серпня в Нідерландах заборонили закривати обличчя у громадських будівлях. Але практично ніхто в країні не хоче стежити за дотриманням нових правил. Запеклі дебати тривають.

У Нідерландах почала діяти заборона на носіння паранджі

У Нідерландах почала діяти заборона на носіння паранджі 01.08.2019

З серпня у Нідерландах заборонено носити в громадських місцях паранджу та інші предмети одягу, які закривають обличчя. Деякі міста, лікарі та поліцейські відділки вже відмовились виконувати цей закон.
Шрі-Ланка запровадила заборону на одяг, що закриває обличчя

Шрі-Ланка запровадила заборону на одяг, що закриває обличчя 29.04.2019

Влада Шрі-Ланки запровадила заборону на носіння одягу, що закриває обличчя. Human Rights Watch засуджує це рішення.
Комітет ООН: Заборона паранджі - це порушення прав людини

Комітет ООН: "Заборона паранджі" - це порушення прав людини 23.10.2018

У Комітеті ООН із прав людини виступають проти "заборони на паранджу" у Франції і закликають компенсувати грошові втрати жінкам, оштрафованим за носіння одягу, що приховує обличчя.
Ще один кантон Швейцарії заборонить носити паранджу

Ще один кантон Швейцарії заборонить носити паранджу 23.09.2018

Санкт-Галлен став другим кантоном Швейцарії, жителі якого на референдумі підтримали заборону одягу, що приховує обличчя.

Хіджаб для дівчаток у Німеччині: забороняти чи ні? (14.08.2018) 14.08.2018

Чи можна школяркам до 14 років носити хіджаб у Німеччині? Поки що так. Але німецькі політики хочуть це змінити, бо вважають, що дівчат часто просто змушують до цього їхні мусульманські родини.

Джонсон образив мусульманок і приніс чай замість вибачення (13.08.2018) 13.08.2018

Колишній очільник МЗС Великобританії Борис Джонсон відмовився вибачатися за те, що порівняв мусульманок у паранджі з поштовими скриньками. Натомість він пригостив журналістів чаєм і віджартувався.

Заборона нікаба в Данії: чоловіки-мусульмани "за" (03.08.2018) 03.08.2018

Данія останньою в Європі заборонила носити нікаб у громадських місцях. Противники нікаба вважають, що це символ поневолення жінки, прихильники - що це символ релігійної свободи. А ви як гадаєте?
У Данії набула чинності заборона на носіння паранджі

У Данії набула чинності заборона на носіння паранджі 01.08.2018

Відсьогодні в Данії не можна носити не тільки паранджу, але й більшості інших предметів одягу, які можуть приховувати обличчя. У поліції, однак, зазначають, що норми нового закону є дещо розмитими.
Сенат Нідерландів схвалив закон про часткову заборону закривати обличчя

Сенат Нідерландів схвалив закон про часткову заборону закривати обличчя 26.06.2018

Сенат Нідерландів проголосував за законопроект, який забороняє носіння в громадських місцях предметів одягу та аксесуарів, що закривають обличчя. Нижня палата парламенту проголосувала за закон ще в 2016 році.
Конвой НАТО в Афганістані атакував смертник у паранджі

Конвой НАТО в Афганістані атакував смертник у паранджі 04.08.2017

Афганські правоохоронці повідомляють, що вбраний у паранджу терорист-смертник врізався на мотоциклі у конвой НАТО. Загинув один солдат та троє цивільних осіб.
Інші статті