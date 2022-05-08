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Паранджа - жіночий верхній одяг у мусульманських країнах.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Паранджа". Паранджа представляє собою довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей у паранджі закритий щільною сіткою – чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.