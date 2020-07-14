Швейцарці підтримали заборону повністю закривати обличчя - прогноз

Жителі Швейцарії на референдумі, який відбувся у неділю, 7 березня, проголосували за заборону на повне закриття обличчя у громадських місцях. Такий прогноз оприлюднили соціологи після закриття дільниць для голосування. За заборону проголосував 51 відсоток учасників референдуму, повідомив співголова Інституту опитування gfs.bern Лукас Ґолдер (Lukas Golder) в ефірі телеканалу SRF. Попри те, що похибка становить плюс-мінус два відсотки, "зміна тенденції можлива лише теоретично", зауважив Ґолдер, цитує інформагенція dpa.

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Проголосований припис передбачає заборону на носіння у громадських місцях будь-якого одягу, що повністю закриває обличчя: нікабу, паранджі чи балаклави. Тобто він стосуватиметься не лише мусульманок, але й демонстрантів чи футбольних фанатів, які часто закривають обличчя балаклавами. Утім, об'єднання, яке ініціювало цей референдум, не приховувало свого критичного ставлення до ісламу.

Зокрема, у 2009 році це об'єднання через референдум домоглося заборони будівництва нових мінаретів у Швейцарії. Саме з цих веж у мечетях закликають мусульман до молитви. Це об'єднання є правоконсервативним і, за словами його членів, прагне запобігти ісламізації Швейцарії.

За офіційними даними, частка мусульман у Швейцарії у 2018 році становила 5,3 відсотка. Всього ж нікаб у Швейцарії носять, за оцінками, до 30 жінок.

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