Паралімпіада: українці у восьмий день змагань завоювали 8 медалей

Національна паралімпійська команда України у середу, 1 вересня, у восьмий змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо здобула вісім нагород: дві золотих, дві срібних та чотири бронзових, повідомило міністерство молоді та спорту України.

Паралімпійськими чемпіонами стали плавець Максим Крипак та легкоатлетка Анастасія Москаленко, яка перемогла у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд в класі F32.

Срібні медалі для України вибороли стрілець Василь Ковальчук у змішаних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки в класі SH2 та плавець Олексій Федина, який фінішував другим на дистанції 100 метрів брасом (клас S12).

Бронзові нагороди завоювали Ірина Щетнік у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів (клас SH1) та дует Івана Мая та Лева Каца у настільному тенісі (клас S9).

Також бронзовими призерками стали плавчині Яна Бережна на 100-метрівці брасом у класі SB11 та Ярина Матло у цьому ж виді програми (клас SВ12).

Загалом у скарбничці паралімпійської збірної 75 нагород: 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзових медалей. Українська команда за загальною кількістю нагород - на четвертій позиції, за числом золотих - на шостій. Впевнено очолює медальний залік команда Китаю, у якої 148 нагород, з яких 68 - золоті.

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