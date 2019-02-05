Папа Франциск обговорив з Путіним Україну

Президент РФ Володимир Путін у четвер, 4 липня, втретє зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані. Аудієнція глави РФ у Франциска вперше транслювалалася у прямому ефірі. Під час аудієнції Папа Римський обговорив з Путіним, зокрема, і ситуацію в Україні, повідомив після зустрічі портал VaticanNews. Вони обговорили інші актуальні міжнародні питання, зокрема, ситуацію у Сирії і Венесуелі.

За традицією, Папа Римський зустрів Путіна у своїй бібліотеці. Це вже третій візит Путіна до Франциска. І щоразу глава Кремля запізнюється - цього разу Папа Римський чекав на російського президента 50 хвилин. У 2015 році Путін запізнився більше, ніж на годину, а у 2013 році - також на 50 хвилин. Цього разу аудієнція Путіна у Папи Франциска транслювалася у прямому ефірі - усі попередні зустрічі проводилися за закритими дверима.

Після аудієнції у Франциска Путін зустрінеться з президентом Італії Серджо Матареллою та проведе спільну прес-конференцію з прем'єром країни Джузеппе Конте, після чого полетить назад до Москви.

Поїздка президента РФ передує дводенному візиту лідерів Української греко-католицької церкви до Ватикану, який розпочнеться у п'ятницю, 5 липня. Під час візиту сторони мають намір обговорити проблеми в Україні.

Росія готова до діалогу із США щодо роззброєння

Володимир Путін в інтерв'ю італійській газеті Il Corriere della Sera, яке вийшло друком у четвер, заявив, що Росія готова активізувати діалог зі Сполученими Штатами щодо роззброєння і стратегічної стабільності, додавши, що обговорював ці теми з Дональдом Трампом в Японії.

"Я думаю, що досягнення конкретних заходів у сфері роззброєння сприятиме зміцненню міжнародної стабільності. Росія має політичну готовність зробити це. Тепер це залежить від США", - цитує Путіна Reuters.

3 липня Володимир Путін підписав закон про призупинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД.

