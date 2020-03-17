 Пандемія: Google дозволив співробітникам ще майже рік працювати вдома | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2020

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Новини

Пандемія: Google дозволив співробітникам ще майже рік працювати вдома

Через пандемію COVID-19 близько 200 тисяч співробітників та підрядників інтернет-гіганта Google зможуть працювати з дому до липня 2021 року.

Штаб-квартира Google у Каліфорнії

Штаб-квартира Google у Каліфорнії

Через пандемію коронавірусу інтернет-гігант Google дозволив більшості своїх працівників працювати вдома до липня 2021 року. Про це в понеділок, 27 липня, в листі до співробітників компанії повідомив її керівник Сундар Пічай.

"Щоб надати працівникам можливість планувати заздалегідь, ми продовжуємо нашу глобальну добровільну роботу з дому до 30 червня 2021 року для позицій, які не потребують перебування в офісі", - йдеться в листі. За даними журналу Wall Street Journal, це може стосуватись близько 200 тисяч співробітників та підрядників Google по всьому світу.

Раніше кілька технологічних фірм заявили, що розраховують поступово відкривати свої офіси в найближчі місяці. Тим часом Twitter заявив, що на невизначений строк дозволить всім працівникам продовжувати працювати віддалено.

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