 Пандемія COVID-19: у Німеччині набув чинності частковий локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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Новини

Пандемія COVID-19: у Німеччині набув чинності частковий локдаун

У Німеччині набув чинності частковий локдаун - карантинні обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19.

У Німеччині почав діяти частковий локдаун

У Німеччині почав діяти частковий локдаун

У Німеччині з понеділка, 2 листопада, діє частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Локдаун діятиме до кінця місяця й передбачає обмеження контактів у громадському просторі та закриття закладів харчування, культурних установ та спортивних залів.

Відтепер у ФРН дозволено зустрічатися не більш ніж десятьом особам лише з двох домогосподарств. Ресторани, бари, клуби та дискотеки зачинені, проте заклади громадського харчування можуть працювати на виніс. Не працюють театри та музеї, а також спортивні зали та басейни. Заборонено зупинятися в готелях з туристичною метою.

Водночас у країні надалі працюватимуть торговельні заклади, а діти можуть відвідувати школи та дитячі садки.

У середині листопада представники федерального уряду та земель підіб'ють проміжні підсумки часткового локдауну. Загалом запроваджені цього місяця карантинні обмеження є м'якшими, ніж ті, що діяли в Німеччині навесні.

Інститут імені Роберта Коха в понеділок, 2 листопада, повідомив, що за останню добу в Німеччині заразилися коронавірусом 12 тисяч осіб. Нагадаємо, що рекордний добовий показник інфікування в країні було зафіксовано 31 жовтня - 19 тисяч нових випадків.

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