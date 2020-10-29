Пандемія COVID-19: у Німеччині набув чинності частковий локдаун

У Німеччині з понеділка, 2 листопада, діє частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Локдаун діятиме до кінця місяця й передбачає обмеження контактів у громадському просторі та закриття закладів харчування, культурних установ та спортивних залів.

Відтепер у ФРН дозволено зустрічатися не більш ніж десятьом особам лише з двох домогосподарств. Ресторани, бари, клуби та дискотеки зачинені, проте заклади громадського харчування можуть працювати на виніс. Не працюють театри та музеї, а також спортивні зали та басейни. Заборонено зупинятися в готелях з туристичною метою.

Водночас у країні надалі працюватимуть торговельні заклади, а діти можуть відвідувати школи та дитячі садки.

У середині листопада представники федерального уряду та земель підіб'ють проміжні підсумки часткового локдауну. Загалом запроваджені цього місяця карантинні обмеження є м'якшими, ніж ті, що діяли в Німеччині навесні.

Інститут імені Роберта Коха в понеділок, 2 листопада, повідомив, що за останню добу в Німеччині заразилися коронавірусом 12 тисяч осіб. Нагадаємо, що рекордний добовий показник інфікування в країні було зафіксовано 31 жовтня - 19 тисяч нових випадків.