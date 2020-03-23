Пандемія коронавірусу: в Україні вже почалося внутрішнє інфікування

В Україні готуються до запровадження більш жорсткіших заходів протидії поширення нового коронавірусу. Не виключено, що Верховна Рада збереться цього тижня, на позачергове засідання, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус. Про введення в країні надзвичайного стану офіційно попросив Верховну Раду міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець. Чи є потреба вводити в Україні більш жорсткі карантинні обмеження, аби уповільнити поширення вірусу SARS-CoV-2, DW запитала у Федора Лапія, доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика.

Deutsche Welle: Пане Лапій, в Україні хочуть продовжити карантин, зробили жорсткішими правила пересування і зараз розмірковують про запровадження надзвичайного стану в країні. Чи такі заходи сприятимуть зупинці швидкого поширенню вірусу? Чи є способи убезпечитися від нього?

Федор Лапій: Це новий вірус. Він нещодавно з'явився і люди не мають до нього імунітету. Аби цей вірус залишив нас у спокої, треба, аби не менше 65 відсотків людей здобули до нього імунітет. Але це за умови, що він не набуватиме мутацій, до яких потрібен буде свій імунітет. Є два шляхи здобути імунітет до вірусу. Перше - це вакцинація. Але на даний момент вакцини до цього вірусу ще немає. Вакцина не створена, а лише розробляється науковцями.

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Другий спосіб здобути імунітет: це захворіти на цей вірус. І тут виникає запитання, яку ціну ми готові заплатити й чи медична система спроможна надати допомогу великій кількості пацієнтів, які з'являться одночасно. Бо жодна система охорони здоров'я світу не може забезпечити лікування пацієнтів, які одночасно звернуться за допомогою у короткий проміжок часу.

До цієї інфекції чутливі всі, але люди старшого віку мають вищий ризик тяжкого перебігу інфекції. Таку тенденцію ми спостерігаємо всюди: у Китаї, США, в Італії, Україні: чим старший вік - тим тяжчий перебіг. Летальність - це відсоток померлих від кількості захворілих на Covid -19 у людей старше 80 років доходить до 15-20 відсотків. Тобто частина людей помре. Але і у людей молодших є випадки тяжкого перебігу хвороби.

Те, що в Україні закриті кордони, авіа і транспортне сполучення, школи, торгівельно-розважальні заклади, це правильно? Це допоможе зупинити поширення інфекції?

Вірус передається від людини до людини так званим крапельним шляхом. Людина, яка виділяє збудник, виділяє його в складі краплинок слизу при чиханні та кашлі. Слиз може залишатися на поверхні дверних ручок, столу, поручнів у громадському транспортів. Діти хворіють легше. Але діти приходять додому і контактують з батьками, дідусем, бабусею і таким чином вірус приноситься людям старшого віку, перебіг Covid -19 у яких може бути більш тяжким.

Що ми можемо зробити, аби попередити велику кількість хворих?

Найперше - розмежувати людей. Це потрібно для того, щоб одночасно не захворіла велика кількість людей. Ці заходи були впроваджені в Азії і потім у Європі. Великобританія вирішила йти іншим шляхом і сформувати колективний імунітет оці 65 відсотків, за рахунок молодих людей, коли хвороба перебігає легко без ускладнень. Уряд Великобританії наказав літнім людям суворо дотримуватися самоізоляції та сидіти вдома, а за рахунок молоді створити колективний імунітет. Вони не закривали пабів, дискотек, центрів дозвілля, кінотеатрів. Але це не спрацювало. У них так само збільшилося навантаження на систему охорони здоров'я, є тяжко хворі, бо молодь і діти приносять вірус у сім'ї. Тому метод загального карантину для всіх поки що більш дієвий. До нього вдалися країни Європи, Північної Америки, Україна.

Чи є сезонність нового коронавірусу? Чи зникне він, якщо буде жарко в Україні?

Даниних про сезонність вірусу немає. Як інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом, ми припускаємо, що вірус боїться спеки. Але це не означає, що він зникне влітку. Аби зупинити передачу таких інфекцій, потрібно зупинити контакт людей між собою. Це правило використовувалося й раніше для грипу і для вірусних інфекцій. Припинити поширення інфекції - це ізолювати себе від інших людей.

Зараз міністерство охорони здоров'я України пропонує продовжити карантин ще на якийсь період після 3 квітня, або навіть вести більш жорстке обмеження - надзвичайний стан в країн. Це розтягне пікове навантаження на українську систему охорони здоров'я?

Рано чи пізно всі перехворіють на цей вірус. Головне зараз убезпечити навантаження на українську систему охорони здоров'я. Якщо зараз призупинити швидке поширення вірусу, то менше тяжкохворих одночасно опиняться в лікарнях і потребуватимуть госпіталізації. В цьому полягає задача карантину.

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Спочатку, коли Україна та інші країни обмежили в'їзд на свою територію, мета була не допустити занесення великої кількості інфікованих SARS-CoV-2 ззовні. Це був час для мобілізації ресурсів. Зараз в Україні вже почалося внутрішнє інфікування. Ті, хто потрапили з-за кордону інфікують тих, хто не виїжджав за територію країни, а вони інших. І це вже ланцюгова реакція. Тому на даний момент карантин в середині країни має вирішальне значення, аби люди менше контактували одне з одним.

Коли в Україні очікується пік захворювання на Covid -19?

По мірі того, як ми бачимо наростання кількості підтверджених випадків інфікування SARS-CoV-2, то навантаження на систему охорони здоров'я буде тільки зростати з кожним днем. Якщо ми не будемо дотримуватися суворих запобіжних заходів, то пік захворювання ми матимемо в травні. Але будемо дивитися, як себе поводитиме вірус та люди. Можливо нам допоможе сонце та провітрювання.

Чи витримає українська система охорони здоров'я це пікове навантаження?

У Європі, Азії значно розвинутіші системи охорони здоров'я. Українська медицини вже давно мала бути реформована, аби краще підготуватися для таких викликів. Але реформа охорони здоров'я відтерміновувалася роками. Ми увесь час боялися змін в охороні здоров'я ' зацементували радянську систему охорони здоров'я.

Сама ця система підходить якраз для мобілізації ресурсів, кадрів, бо була передбачена в СРСР на випадок військових дій. Але це за іншого політичного устрою. У нас давно змінився політичний устрій, поняття свободи пересування, вибору, а система медицини не змінилася.

Наслідки пандемії Covid-19 покажуть, наскільки ми запізнилися з реформою нашої системи охорони здоров'я. Але зараз в Україні спостерігається соціальна мобілізація допомоги медичній системі, подібна до тієї, яка була в 2014 році, коли українці допомагали армії. Сподіваюсь, що спільними зусиллями нам вдасться подолати це.