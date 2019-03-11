 Палата представників США схвалила законопроект про невизнання анексії Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

Палата представників США схвалила законопроект про невизнання анексії Криму

Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначив політику невизнання країною суверенітету Росії над Кримом. Також палата підтримала законопроект про мінімізацію втручання з боку РФ.

Палата представників США схвалила законопроект про невизнання анексії Криму

Законопроект про невизнання суверенітету Росії над Кримом схвалений Палатою представників Конгресу США, де більшість належить представникам Демократичної партії, при 427 голосах "за" і одному "проти". Про це у вівторок, 12 березня, повідомляється у мікроблозі Twitter прес-служби Палати представників.

У офіційному повідомленні прес-служби уточнюється, що "Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами". Також повідомляється, що проект документа містить заборону федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить зазначеній політиці США.

Якщо цей документ схвалить Сенат, більшість у якому зберігають республіканці, він може бути відправлений на підписання президентові США Дональду Трампу.

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У цей же день Палата представників схвалила законопроект про мінімізацію втручання з боку Росії і обмеження російських розвідувальних мереж (Kremlin Act). Документ вимагає від глави національної розвідки США Дена Коутса підготувати звіти про те, що нинішнє керівництво РФ має намір вжити в разі конфлікту з НАТО, як воно може реагувати на посилення впливу США і НАТО в Східній Європі, а також якими слабкостями США може скористатися.

Крім того, Палата представників схвалила законопроект, за яким розвідувальні відомства США повинні представити дані про розміри доходів і майно президента Росії Володимира Путіна.

Тим часом державний серкетар США Майк Помпео, виступаючи на конференції в Х'юстоні, звинуватив Росію в політичному тиску на Україну через енергетику. "Росія використовує газопроводи, щоб чинити тиск, політичний тиск на Україну", - заявив він. За словами Помпео, Росія вдерлася до України, щоб отримати доступ до нафтогазових ресурсів.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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