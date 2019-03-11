Палата представників США схвалила законопроект про невизнання анексії Криму

Законопроект про невизнання суверенітету Росії над Кримом схвалений Палатою представників Конгресу США, де більшість належить представникам Демократичної партії, при 427 голосах "за" і одному "проти". Про це у вівторок, 12 березня, повідомляється у мікроблозі Twitter прес-служби Палати представників.

У офіційному повідомленні прес-служби уточнюється, що "Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами". Також повідомляється, що проект документа містить заборону федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить зазначеній політиці США.

Якщо цей документ схвалить Сенат, більшість у якому зберігають республіканці, він може бути відправлений на підписання президентові США Дональду Трампу.

У цей же день Палата представників схвалила законопроект про мінімізацію втручання з боку Росії і обмеження російських розвідувальних мереж (Kremlin Act). Документ вимагає від глави національної розвідки США Дена Коутса підготувати звіти про те, що нинішнє керівництво РФ має намір вжити в разі конфлікту з НАТО, як воно може реагувати на посилення впливу США і НАТО в Східній Європі, а також якими слабкостями США може скористатися.

Крім того, Палата представників схвалила законопроект, за яким розвідувальні відомства США повинні представити дані про розміри доходів і майно президента Росії Володимира Путіна.

Тим часом державний серкетар США Майк Помпео, виступаючи на конференції в Х'юстоні, звинуватив Росію в політичному тиску на Україну через енергетику. "Росія використовує газопроводи, щоб чинити тиск, політичний тиск на Україну", - заявив він. За словами Помпео, Росія вдерлася до України, щоб отримати доступ до нафтогазових ресурсів.