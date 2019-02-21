 Палата представників Конгресу США схвалила посилення контролю за продажем зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2019

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Новини

Палата представників Конгресу США схвалила посилення контролю за продажем зброї

Законопроект передбачає перевірку покупця озброєнь. За посилення контролю за продажем зброї проголосували як демократи, так і дехто з республіканців.

Продаж зброї

Палата представників Конгресу США схвалила посилення законодавства щодо контролю над продажем зброї. Під час голосування в середу, 27 лютого, за відповідний законопроект проголосували 240 американських законодавців. 190 висловилися проти.

Текст схваленого законопроекту підтримали як представники Демократичної партії, котра має більшість у нижній палаті Конгресу США, так і багато республіканців. Сам законопроект передбачає перевірку біографії покупця озброєнь, в тому числі під час приватних онлайн-угод і торгівлі на ярмарках зброї, де раніше такої перевірки не проводили.

Клінтон вітає, а Трамп обіцяє зберегти право на самооборону

Колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон привітала результат голосування. У своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter Клінтон наголосила, що це - перший з 1994 року законопроект про посилення правил продажу зброї, якому вдалося отримати більшість у Палаті представників.

Демократична партія традиційно виступає за посилення контролю над зброєю. Утім, законопроект ще мають ухвалити члени Сенату, де більшість - за республіканцями. Оглядачі зазначають, що законопроект навряд чи отримає підтримку більшості членів Сенату.

У США, де друга поправка до конституції гарантує право на самооборону, а, отже, і на володіння зброєю, лише 2017 року від вогнепальної зброї загинуло близько 40 тисяч людей. Ця статистика включає в себе як напади, так і самогубства, скоєні з застосуванням вогнепальної зброї, зазначає AFP.

Дотеперішні спроби посилити законодавство щодо контролю продажу озброєнь завершувалися невдачею. Насамперед через спротив республіканців і впливове так зване збройне лобі. Президент США Дональд Трамп неодноразово запевняв власників зброї в своїй підтримці. Він також заявляв, що будь-які спроби посилити контроль над вільним продажем зброї лише накладатимуть на її власників непотрібні обмеження, нагадує агенція новин AP.

Тож не виключено, що навіть у разі схвалення цього законопроекту Сенатом, Трамп накладе на нього вето. Тоді для подолання накладеного вето знадобиться дві третини голосів Палати представників і Сенату.

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Аудіо й відео до теми

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