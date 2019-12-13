Палата громад попередньо схвалила законопроєкт про Brexit

Палата громад парламенту Великобританії попередньо підтримала внесений урядом Бориса Джонсона законопроєкт про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу - так званий Brexit.

Під час голосування в п'ятницю, 20 грудня, за цей законопроєкт проголосували 358 членів нижньої палати британського парламенту, "проти" висловилися - 234 законодавців, передає агенція новин dpa.

Остаточне голосування щодо цього законопроєкту очікується в першій половині січня 2020 року. У разі остаточного ухвалення цього закону, Сполучене Королівство залишить Євросоюз до 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, на останній парламентських виборах у Великобританії Консервативна партія отримала більшість у 80 місць у нижній палаті британського парламенту.