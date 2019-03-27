Палата громад відхилила всі альтернативні варіанти Brexit
Після того як британський парламент двічі відхилив узгодження угоди щодо Brexit, внесеної урядом Терези Мей, йому було запропоновано 8 альтернативних варіантів. Всі вони також були відхилені.
У залі засідань Палати громад парламенту Великобританії
Палата громад парламенту Великобританії проголосувала проти всіх восьми альтернативних варіантів виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit, - запропонованих різними партіями і політичними групами. У середу, 27 березня, парламентарії не підтримали ні Brexit без угоди, ні варіант, що передбачав збереження членства в Європейській економічній зоні, ні той варіант, що передбачав новий референдум. Єдине, що змогли законодавці, - підтримати більшістю голосів перенесення дати Brexit з 29 березня на пізніший термін, передає агенція новин AFP.
Раніше цього ж дня спікер Палати громад Великобританії Джон Беркоу виніс на голосування вісім пропозицій, альтернативних угоді про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу, яку прем'єр-міністерка Тереза Мей погодила з Єврокомісією в листопаді 2018 року.
Провал під час голосування за альтернативними варіантами лише посилив безвихідь щодо узгодження питання Brexit з провідними політичними гравцями в парламенті. Так само невідомо, чи стане Тереза Мей утретє виносити на голосування узгоджений з Брюсселем договір щодо виходу Великобританії з ЄС. Раніше вона наголошувала, що зробить це тільки в разі "достатньої підтримки" в парламенті.
Мей критикує парламент
Раніше Мей розкритикувала парламент за його "нездатність досягти єдності щодо здійснення виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу". Результат цього - те, що Brexit не зможе відбутися 29 березня, як було заплановано. "Нам слід ухвалити угоду й завершити Brexit", - додала вона, цитує AFP.
Як повідомлялося, Тереза Мей також оголосила готовність піти у відставку в найближчому майбутньому. За її словами, вона готова скласти з себе повноваження глави уряду перед початком переговорів про майбутні відносини між Великобританією і Євросоюзом.
Нагадаємо, 22 березня ЄС погодився перенести дату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу до 22 травня за умови, якщо протягом тижня Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit. Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Великобританія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій. Раніше Brexit був запланований на 29 березня 2019 року.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британці куплять менше німецьких авто
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.