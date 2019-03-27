Палата громад відхилила всі альтернативні варіанти Brexit

Палата громад парламенту Великобританії проголосувала проти всіх восьми альтернативних варіантів виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit, - запропонованих різними партіями і політичними групами. У середу, 27 березня, парламентарії не підтримали ні Brexit без угоди, ні варіант, що передбачав збереження членства в Європейській економічній зоні, ні той варіант, що передбачав новий референдум. Єдине, що змогли законодавці, - підтримати більшістю голосів перенесення дати Brexit з 29 березня на пізніший термін, передає агенція новин AFP.

Раніше цього ж дня спікер Палати громад Великобританії Джон Беркоу виніс на голосування вісім пропозицій, альтернативних угоді про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу, яку прем'єр-міністерка Тереза ​​Мей погодила з Єврокомісією в листопаді 2018 року.

Провал під час голосування за альтернативними варіантами лише посилив безвихідь щодо узгодження питання Brexit з провідними політичними гравцями в парламенті. Так само невідомо, чи стане Тереза ​​Мей утретє виносити на голосування узгоджений з Брюсселем договір щодо виходу Великобританії з ЄС. Раніше вона наголошувала, що зробить це тільки в разі "достатньої підтримки" в парламенті.

Мей критикує парламент

Раніше Мей розкритикувала парламент за його "нездатність досягти єдності щодо здійснення виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу". Результат цього - те, що Brexit не зможе відбутися 29 березня, як було заплановано. "Нам слід ухвалити угоду й завершити Brexit", - додала вона, цитує AFP.

Як повідомлялося, Тереза ​​Мей також оголосила готовність піти у відставку в найближчому майбутньому. За її словами, вона готова скласти з себе повноваження глави уряду перед початком переговорів про майбутні відносини між Великобританією і Євросоюзом.

Нагадаємо, 22 березня ЄС погодився перенести дату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу до 22 травня за умови, якщо протягом тижня Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit. Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Великобританія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій. Раніше Brexit був запланований на 29 березня 2019 року.