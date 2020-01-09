Палата громад британського парламенту схвалила закон про вихід з ЄС

Палата громад британського парламенту під час засідання у четвер, 9 січня, остаточно схвалила закон про вихід Великобританії з ЄС. За відповідне рішення проголосували 330 депутатів, тоді як проти нього - 231 законодавець, повідомляє агенція dpa.

Законопроєкт пройшов успішні читання ще у грудні минулого року, а три робочих дні цього тижня мали бути присвячені розгляду можливих поправок та зауважень до документа. Однак представники правлячої більшості від Консервативної партії не проявляли у цьому помітної активності, а усі спроби опозиції відредагувати текст наражались на спротив уряду Великобританії.

Для набуття чинності законопроєкт ще має отримати схвалення Палати лордів. Однак і у цьому випадку очікується, що документ отримає необхідну підтримку до кінця січня. Вища палата британського парламенту має розпочати обговорення законопроекту наступного понеділка, 13 січня. Після цього угода про Brexit ще має бути ратифікована Європарламентом.

У разі ухвалення цей закон дозволить Великобританії залишити ЄС із відповідною угодою до 31 січня - терміну, який чинний прем'єр країни Борис Джонсон зробив своєю передвиборною обіцянкою. На дострокових парламентських виборах, що відбулися у грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість.

Водночас законопроєкт про Brexit врегульовує лише термінові питання виходу королівства з ЄС, такі як права громадян Великобританії та ЄС на території одне одного чи фінансова компенсація для Євросоюзу. Тому на Лондон і Брюссель очікують переговори з врегулювання торговельних відносин. На це буде виділений перехідний період в 11 місяців.

У Брюсселі вважають цей термін вкрай коротким і готові надати Великобританії можливість його подовжити. Втім Джонсон наполягає на тому, що Лондон має позбутися європейських правил якомога швидше, і відкидає цю пропозицію.