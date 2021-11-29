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Павло Шеремет

Павло Шеремет - білоруський, російський та український журналіст. Загинув внаслідок замаху. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Шеремет".

Павло Шеремет був радіо-, теле- та інтернет-журналістом. Він працював у Білорусі, Росії та Україні. Шеремет критикував режим білоруського президента Олександра Лукашенка. 1997-го року його заарештували за зйомку репортажу про ситуацію на білорусько-литовському кордоні та звинуватили в "незаконному перетині" кордону. Загалом він провів у СІЗО КДБ Білорусі три місяці, поки за нього не заступився президент РФ Борис Єльцин та не попросив Лукашенка звільнити його. Після переїзду в 1998-му році до Росії він працював на російському талебечанні. 2012-го року Шеремет переїхав до України, де працював в онлайн-виданні "Українська правда", на телеканалі "ТВі" та на "Радио Вести". Шеремет відомий також як публіцист. Він написав книги про Лукашенка, а також про війну 2008-го року між Росією і Грузією та тодішнього грузинського президента й нинішнього українського політика Міхеіла Саакашвілі. Шеремет загинув 20 липня 2016-го року в Києві внаслідок вибуху бомби, закладеної в авто, в якому він їхав на роботу. Розслідування справи триває. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Павлу Шеремету виповнилося б 50. Акція вшанування пам'яті журналіста в Києві

Павлу Шеремету виповнилося б 50. Акція вшанування пам'яті журналіста в Києві 29.11.2021

28 листопада Павлу Шеремету могло б виповнитися 50 років. Акція вшанування пам'яті убитого журналіста відбулась у Києві в день його народження.

Вбивство Павла Шеремета: підозрюваному Антоненку призначили нічний домашній арешт

Вбивство Павла Шеремета: підозрюваному Антоненку призначили нічний домашній арешт 27.09.2021

Спершу Андрія Антоненка 16 місяців тримали під вартою, згодом призначили цілодобовий домашній арешт. Вбивство журналіста Павла Шеремета, скоєне у липні 2016 року, досі не розкрите.
Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду

Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду 12.09.2021

Раніше суддю Печерського райсуду Віталія Писанця знайшли мертвим у Київській області.
Посольства Німеччини, Франції та США в Україні вшанували пам'ять Шеремета

Посольства Німеччини, Франції та США в Україні вшанували пам'ять Шеремета 20.07.2021

Посольства трьох країн сподіваються на справедливе покарання для відповідальних за вбивство Павла Шеремета. 20 липня - п'яті роковини загибелі журналіста.

П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите

П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите 20.07.2021

20 липня 2016 року Павла Шеремета підірвали в автомобілі у центрі Києва. За п'ять років розслідування злочину посіло помітне місце у політичному житті України та Білорусі. Утім, до встановлення винних і досі далеко.
Коментар: Зеленський, Аваков і справа Шеремета - вплив політиків на суд неприпустимий

Коментар: Зеленський, Аваков і справа Шеремета - вплив політиків на суд неприпустимий 21.05.2021

Доведення провини обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета - це справа кримінальної юстиції, а не справа політичного впливу та спекуляцій, вважає Лариса Денисенко.
Справа Шеремета: суд подовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь

"Справа Шеремета": суд подовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь 18.05.2021

Шевченківський районний суд Києва подовжив запобіжний захід обвинувачуваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.
Чому суд звільнив головного обвинуваченого у вбивстві Павла Шеремета

Чому суд звільнив головного обвинуваченого у вбивстві Павла Шеремета 04.05.2021

В Києві напередодні Великодня звільнили з тюрми Андрія Антоненка - останнього з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, хто залишався за ґратами. DW з'ясовувала, що ж означає новий поворот у загадковій справі.
Справа Шеремета: суд випустив Андрія Антоненка під домашній арешт

Справа Шеремета: суд випустив Андрія Антоненка під домашній арешт 30.04.2021

Суд у Києві випустив під цілодобовий домашній арешт Андрія Антоненка, підозрюваного в справі про вбивстство Павла Шеремета.
Апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою

Апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою 31.03.2021

Андрію Антоненку продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21 травня.
Андрій Антоненко залишається під вартою, суд перенесено

Андрій Антоненко залишається під вартою, суд перенесено 09.03.2021

Розгляд справи Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета, перенесено. Він залишається під вартою.
Арсен Аваков заявляє про білоруський слід у справі про вбивство Павла Шеремета

Арсен Аваков заявляє про білоруський слід у справі про вбивство Павла Шеремета 02.03.2021

Міністр внутрішніх справ України послався на "цікаві показання" білоруського інформатора щодо замовників убивства журналіста.

Євросолідарність висунула Юлію Кузьменко своєю кандидаткою на довиборах до ВР

"Євросолідарність" висунула Юлію Кузьменко своєю кандидаткою на довиборах до ВР 15.02.2021

Підозрювана в убивстві журналіста Павла Шеремета дитяча лікарка Юлія Кузьменко представлятиме партію "Європейська солідарність" в окрузі №50 у Донецькій області на довиборах до Верховної Ради, вирішив з'їзд партії.
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 29.01.2021

Судді Київського апеляційного суду відхилили апеляцію захисту й залишили Андрія Антоненка під вартою до 7 лютого.
Екссиловик з Білорусі дав свідчення в Україні щодо вбивства Шеремета

Екссиловик з Білорусі дав свідчення в Україні щодо вбивства Шеремета 19.01.2021

Нацполіція України допитала Ігоря Макара, який поширив інформацію про можливих замовників убивства Павла Шеремета. Мінськ звинуватив Макара у шахрайстві.

Нова версія вбивства Павла Шеремета чи компромат на Лукашенка? (відео)

Нова версія вбивства Павла Шеремета чи компромат на Лукашенка? (відео) 08.01.2021

Колишній білоруський силовик оприлюднив свідчення інформатора у КДБ Білорусі. Хто такий Ігор Макар і як він пояснює мотиви публікації ним компромату на Олександра Лукашенка?
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