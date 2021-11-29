Павло Шеремет - білоруський, російський та український журналіст. Загинув внаслідок замаху. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Шеремет".

Павло Шеремет був радіо-, теле- та інтернет-журналістом. Він працював у Білорусі, Росії та Україні. Шеремет критикував режим білоруського президента Олександра Лукашенка. 1997-го року його заарештували за зйомку репортажу про ситуацію на білорусько-литовському кордоні та звинуватили в "незаконному перетині" кордону. Загалом він провів у СІЗО КДБ Білорусі три місяці, поки за нього не заступився президент РФ Борис Єльцин та не попросив Лукашенка звільнити його. Після переїзду в 1998-му році до Росії він працював на російському талебечанні. 2012-го року Шеремет переїхав до України, де працював в онлайн-виданні "Українська правда", на телеканалі "ТВі" та на "Радио Вести". Шеремет відомий також як публіцист. Він написав книги про Лукашенка, а також про війну 2008-го року між Росією і Грузією та тодішнього грузинського президента й нинішнього українського політика Міхеіла Саакашвілі. Шеремет загинув 20 липня 2016-го року в Києві внаслідок вибуху бомби, закладеної в авто, в якому він їхав на роботу. Розслідування справи триває. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.