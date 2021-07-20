Посольства Німеччини, Франції та США в Україні вшанували пам'ять Шеремета

Посольства США, Німеччини та Франції в Україні у вівторок, 20 липня, вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув у 2016 році, і закликали до повного розслідування його вбивства.

"П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства Німеччини у соцмережі Twitter.

Посольство Франції також висловило сподівання на те, що справа буде розкрита і винуватці злочину будуть покарані. "20 липня 2021 року минає п'ять років від убивства журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета. Франція віддає шану пам'яті загиблого та сподівається, що справу буде розкрито і винуватці злочину покарані. Щирі співчуття близьким і рідним", - йдеться у повідомленні французького посольства у Twitter.

Посольство США в Україні закликало захищати права та свободи журналістів. "Сьогодні ми вшановуємо пам'ять журналіста Павла Шеремета, убитого п'ять років тому в Києві. Ми всі маємо захищати права та свободи журналістів, а також продовжувати забезпечувати справедливість для сімей і близьких тих, кого ми втратили", - зазначило посольство у Twitter.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, коли в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував журналіст. Він загинув на місці невдовзі після вибуху.

Читайте також: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите

Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року. Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка понад рік тримали під вартою. 30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід йому на цілодобовий домашній арешт. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Суд присяжних, який розглядатиме справу, наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

Читайте також: Зеленський: Аваков має піти у разі невинуватості підозрюваних у справі Шеремета