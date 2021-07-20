 Посольства Німеччини, Франції та США в Україні вшанували пам′ять Шеремета | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2021

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Новини

Посольства Німеччини, Франції та США в Україні вшанували пам'ять Шеремета

Посольства трьох країн сподіваються на справедливе покарання для відповідальних за вбивство Павла Шеремета. 20 липня - п'яті роковини загибелі журналіста.

Відповіді на питання про те, хто вбив Павла Шеремета, досі немає

Відповіді на питання про те, хто вбив Павла Шеремета, досі немає

Посольства США, Німеччини та Франції в Україні у вівторок, 20 липня, вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув у 2016 році, і закликали до повного розслідування його вбивства.

"П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства Німеччини у соцмережі Twitter.

Посольство Франції також висловило сподівання на те, що справа буде розкрита і винуватці злочину будуть покарані. "20 липня 2021 року минає п'ять років від убивства журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета. Франція віддає шану пам'яті загиблого та сподівається, що справу буде розкрито і винуватці злочину покарані. Щирі співчуття близьким і рідним", - йдеться у повідомленні французького посольства у Twitter.

Посольство США в Україні закликало захищати права та свободи журналістів. "Сьогодні ми вшановуємо пам'ять журналіста Павла Шеремета, убитого п'ять років тому в Києві. Ми всі маємо захищати права та свободи журналістів, а також продовжувати забезпечувати справедливість для сімей і близьких тих, кого ми втратили", - зазначило посольство у Twitter.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, коли в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував журналіст. Він загинув на місці невдовзі після вибуху.

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Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року. Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка понад рік тримали під вартою. 30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід йому на цілодобовий домашній арешт. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Суд присяжних, який розглядатиме справу, наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

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