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"Ощадбанк" - український державний банк.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ощадбанк". "Ощадбанк" є одним з найбільших українських банків. В Україні він має найбільшу кількість відділень. "Ощадбанк" є одним з трьох системно важливих банків України.
Український уряд виділив два мільярди гривень на компенсацію відсоткової ставки банкам, які видаватимуть підприємцям кредити під 5-7-9% річних. Підприємці, однак, не в захваті: далеко не всі отримають дешеві кредити.
Уряд виділив два мільярди гривень на компенсацію відсоткової ставки банкам, які видаватимуть підприємцям кредити під 5-7-9% річних. Підприємці, однак, не в захваті: через специфічні умови далеко не всі з 17 тисяч бажаючих отримають дешеві кредити.