Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Ощадбанк"

"Ощадбанк" - український державний банк.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ощадбанк". "Ощадбанк" є одним з найбільших українських банків. В Україні він має найбільшу кількість відділень. "Ощадбанк" є одним з трьох системно важливих банків України.

Хакери атакували сайти міноборони, ЗСУ, Приватбанку й Ощадбанку

Хакери атакували сайти міноборони, ЗСУ, "Приватбанку" й "Ощадбанку" 15.02.2022

В Україні спостерігається хвиля кібератак, зокрема на сайти міністерства оборони, Збройних сил, державних банків "Приватбанк" і "Ощадбанк".

Ощадбанк готують до приватизації: які зміни очікують клієнтів?

"Ощадбанк" готують до приватизації: які зміни очікують клієнтів? 23.04.2021

Уряд України має намір приєднати "Ощадбанк" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Такий крок необхідний для приватизації цього кредитно-фінансового інституту. Чого очікувати клієнтам?

Ощадбанк оскаржить рішення суду у Парижі у справі проти РФ

"Ощадбанк" оскаржить рішення суду у Парижі у справі проти РФ 31.03.2021

Суд у Парижі відхилив рішення Міжнародного трибуналу у справі "Ощадбанку" проти РФ щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених незаконною анексією півострова.
Зміна газопостачальника в Україні: місія можлива?

Зміна газопостачальника в Україні: місія можлива? 29.01.2021

Після протестів в Україні уряд тимчасово обмежив ціну на газ для населення. Але споживачі мають і в своїх руках механізм, як уникнути астрономічних сум у платіжках. Ним треба тільки скористатися.

Дешеві кредити для українських підприємців: що криється за ставкою у 5-7-9%? (відео)

Дешеві кредити для українських підприємців: що криється за ставкою у 5-7-9%? (відео) 17.02.2020

Український уряд виділив два мільярди гривень на компенсацію відсоткової ставки банкам, які видаватимуть підприємцям кредити під 5-7-9% річних. Підприємці, однак, не в захваті: далеко не всі отримають дешеві кредити.

Дешеві кредити для підприємців: що криється за ставкою у 5-7-9%? (14.02.2020) 14.02.2020

Уряд виділив два мільярди гривень на компенсацію відсоткової ставки банкам, які видаватимуть підприємцям кредити під 5-7-9% річних. Підприємці, однак, не в захваті: через специфічні умови далеко не всі з 17 тисяч бажаючих отримають дешеві кредити.
Уряд України запустив програму доступного кредитування бізнесу

Уряд України запустив програму доступного кредитування бізнесу 03.02.2020

Уряд України оголосив про запуск програми доступного кредитування бізнесу, а також відзвітував про створення спеціального сайту, де можна дізнатися, чи підходить підприємець під параметри програми.
Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні (відео)

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні (відео) 11.10.2019

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні, чому їх стає менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW про грошову допомогу з бюджету на сплату комунальних послуг.

Субсидії по-новому: "живі" гроші та перевірки (11.10.2019) 11.10.2019

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні, чому їх стає менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW про грошову допомогу з бюджету на сплату комунальних послуг.

Росія оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо Ощадбанку

Росія оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо "Ощадбанку" 25.07.2019

Ухвала міжнародного арбітражу щодо мільярдної компенсації збитків українському "Ощадбанку", завданих унаслідок анексії Криму Росією, оскаржується у французьких судах, повідомили в мін'юсті РФ.
Суд дозволив Ощадбанку стягнути з РФ понад мільярд доларів за збитки від анексії Криму

Суд дозволив "Ощадбанку" стягнути з РФ понад мільярд доларів за збитки від анексії Криму 23.07.2019

Судді дозволили виконання рішення Арбітражного трибуналу в Парижі щодо компенсації збитків "Ощадбанку", завданих унаслідок анексії Криму Росією.
Монетизація субсидій: хто отримає живі гроші (відео)

Монетизація субсидій: хто отримає "живі" гроші (відео) 03.01.2019

З 1 січня в Україні запрацювала монетизація субсидій, тобто видача їх у вигляді "живих" грошей. Як функціонуватиме нова система - дивіться у поясненні DW.
Боротьба за мільярд: чи зможе Ощадбанк стягнути з Росії гроші за Крим

Боротьба за мільярд: чи зможе "Ощадбанк" стягнути з Росії гроші за Крим 28.11.2018

"Ощадбанк" відсудив у Росії 1,3 мільярда доларів за втрати через анексію Криму, але у Москві рішення арбітражу не визнають. Примусово стягнути гроші Києву буде нелегко.
Ощадбанк заявляє про виграш суду проти Росії через анексію Криму

"Ощадбанк" заявляє про виграш суду проти Росії через анексію Криму 26.11.2018

За повідомленням "Ощадбанку", Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив задовольнити вимогу щодо компенсації збитків банку, завданих внаслідок анексії Криму. Сума відшкодування - 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки.
Корупційна підозра: Луценко просить ВРУ зняти недоторканність з депутата Березкіна

Корупційна підозра: Луценко просить ВРУ зняти недоторканність з депутата Березкіна 07.11.2018

Генпрокурор України хоче зняти недоторканість з нардепа Станіслава Березкіна, котрого підозрюють у розкраданні коштів "Ощадбанку". Донька депутата, за даними ЗМІ, втекла до Монако.
Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео) 04.04.2018

2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями.
Інші статті