"Ощадбанк"

Зміна газопостачальника в Україні: місія можлива?

Після протестів в Україні уряд тимчасово обмежив ціну на газ для населення. Але споживачі мають і в своїх руках механізм, як уникнути астрономічних сум у платіжках. Ним треба тільки скористатися.