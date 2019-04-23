 Очікування до нового ″слуги народу″: бажане і дійсність (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.04.2019

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Політика й суспільство

Очікування до нового "слуги народу": бажане і дійсність (відео)

Очікувань до президента Володимира Зеленського дуже багато. Наскільки вони реалістичні? І чи велика загроза невиконаних обіцянок і розчарування Зеленським?

Українці, що голосували за Зеленського, покладають на нього величезні надії. Чи реалістичні?

Українці, що голосували за Зеленського, покладають на нього величезні надії. Чи реалістичні?

"Хай знизить тарифи на газ, підніме пенсії і зарплати", - це лише одне з численних очікувань українців від новообраного президента Володимира Зеленського. У Білій Церкві, що за 80 кілометрів від столиці, за президента України проголосували майже так, як у цілому по країні - 72 відсотки за Зеленського і 24 за Порошенка. Місцеві чекають на якнайшвидше втілення власних, часто нереалістичних очікувань. 

DW.COM

Україна Зеленського - надія, народжена гнівом

Комік Володимир Зеленський з рекордним результатом переміг у другому турі виборів президента України. Чому країна йому повірила, і що на неї чекає - у матеріалі DW. (22.04.2019)  

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Symbolbild Frontex (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

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