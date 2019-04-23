Очікування до нового "слуги народу": бажане і дійсність (відео)

Очікувань до президента Володимира Зеленського дуже багато. Наскільки вони реалістичні? І чи велика загроза невиконаних обіцянок і розчарування Зеленським?
"Хай знизить тарифи на газ, підніме пенсії і зарплати", - це лише одне з численних очікувань українців від новообраного президента Володимира Зеленського. У Білій Церкві, що за 80 кілометрів від столиці, за президента України проголосували майже так, як у цілому по країні - 72 відсотки за Зеленського і 24 за Порошенка. Місцеві чекають на якнайшвидше втілення власних, часто нереалістичних очікувань.
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