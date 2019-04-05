Очима карикатуриста: Пропозиція дефолту, або Навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський?
Олігарх Ігор Коломойський запропонував Володимиру Зеленському оголосити дефолт України. Карикатурист Сергій Йолкін - про сумнівну ідею, яка не додасть поваги ані до країни, ані до президента.
Дивіться також:
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал!
Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на алкоголь і наркотики. Карикатурист Сергій Йолкін про шоу, на яке перетворюються вибори в Україні.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Володимир Зеленський - добре сміється той, хто сміється першим
Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Порошенко сказав Саакашвілі піти, але він залишився
Спроба затримання Міхеіла Саакашвілі в Києві провалилася. Прихильники відбили політика. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на події в українській столиці.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Хто і кому сипле сіль на рани в Луганську?
Кремль відмовився коментувати повідомлення про боротьбу за владу між сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергій Йолкін вважає, що це неспроста.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Як Саакашвілі від Порошенка пішов
Президент України Петро Порошенко позбавив українського громадянства Міхеіла Саакашвілі. Сергій Йолкін про "паспортну драму".
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Путін у блакитному: новий імідж президента Росії
Володимир Путін запропонував відрядити на Донбас "блакитні шоломи" ООН. Сергій Йолкін про нове "миротворче амплуа" російського президента.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Як Siemens із Кримом зіткнувся
Скандал навколо газових турбін німецького концерну Siemens, які в обхід санкцій опинилися в анексованому Росією Криму, триває.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Як Захарченко Київ "Малоросією" лякав
Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про створення нової держави - "Малоросії" - зі столицею в Донецьку.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Порошенко проти "Яндекса" та "Однокласників"
Згідно з указом Петра Порошенка в Україні заборонили користуватися російськими сервісами "Яндекс", Mail.ru, "Вконтакте" та "Одноклассники". Сергій Йолкін про нову інформаційну політику українського президента.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Батіг замість пряника або як Трамп закликав Крим повернути
Дональд Трамп очікує, що Москва поверне Крим Україні, заявив його прес-секретар. Сергій Йолкін про марні надії Путіна.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Ле Пен виконала "кримську серенаду" для Путіна
Лідерка французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що Крим ніколи не був українським. Вона пообіцяла в разі перемоги на виборах у Франції, на яких зрештою переміг Еммануель Макрон, визнати півострів російським.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Кремль "перепакував" Крим
Кримський федеральний округ створили навесні 2014 року після анексії півострова Росією. Пізніше за розпорядженням Путіна його приєднали до складу Південного федерального округу.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Таємниця листування Суркова
Радник російського президента Владислав Сурков не користується електронною поштою. Таке заявили у Кремлі після того, як українські хакери оприлюднили листування помічника Путіна про "план дестабілізації України". Сергій Йолкін про злам пошти Суркова.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Чому Путін не вбачає сенсу в "нормандському форматі"
Після "диверсії" в Криму президент РФ назвав "безглуздими" переговори в "нормандському форматі". Сергій Йолкін пригадав інші слова Путіна та пояснив його небажання говорити про Україну на саміті G20.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Важкий випадок, або Що Яценюк залишив Гройсману
Верховна Рада затвердила Володимира Гройсмана на посаді прем'єр-міністра України.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
"Панамські документи", або Що спільного в Путіна, Алієва та Порошенка
У лідерів Росії, Азербайджану та України різні погляди на політику. Але, вочевидь, не на розпорядження фінансами. Про деяких "героїв" офшорного скандалу.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
Українська відповідь на російську заборону
Київ призупинив транзит російських вантажівок через Україну у відповідь на аналогічні заходи з Москви.
Президент РФ Володимир Путін підтримав дії російських військових, котрі перехопили українські кораблі в Керченській протоці. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на конфлікт.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Туристичині поїздки від ГРУ
Петров - це Мішкін, а Боширов - Чепіга. Дані про підозрюваних в отруєнні Скрипалів свідчать про причетність російського ГРУ до злочину. Карикатурист Сергій Йолкін - про легенду, яка провалилась.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
"Воскресіння" Аркадія Бабченка
Вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням Служби безпеки України. Карикатурист Сергій Йолкін так проілюстрував спецоперацію СБУ.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Роль Ксенії Собчак на виборах президента РФ
Ксенія Собчак заявила про свій намір балотуватися на президентських виборах в Росії у 2018 році. Карикатурист Сергій Йолкін бачить її роль так.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
"Однокласники" і Ко під українськими санкціями
Київ запровадив санкції проти російських інтернет-служб "Яндексу", "Одноклассники", "Вконтакте" та Mail.ru. Віртуальне вигнання російських сервісів з України очима карикатуриста Сергія Йолкіна.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
"Кольорова" декомунізація
Арку дружби народів у Києві "розмалювали" у кольори веселки на час проведення у столиці пісенного конкурсу "Євробачення". Метаморфози комуністичного пам'ятника очима Сергія Йолкіна.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Вибори у Франції, або Кремль піймав облизня
Проросійські кандидати на виборах у Франції поступилися проєвропейському: Франсуа Фійон до другого туру не вийшов, Марін Ле Пен вийшла, але шансів на перемогу в Еммануеля Макрона в неї катма. Погляд Сергія Йолкіна.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Путін і операція "наступник"
У Росії заговорили про ймовірних наступників Володимира Путіна на посаді президента РФ. Наступника "визначає тільки російський народ", заявив у відповідь Путін. Погляд Сергія Йолкіна.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Ердоган після референдуму в Туреччині - із президента в султани?
На референдумі в Туреччині більшість проголосувала за розширення повноважень чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Погляд Сергія Йолкіна.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Нові червоні лінії США щодо Сирії
Держсекретар США Рекс Тіллерсон відправився до Москви, щоб пояснити, як змінилася політика Білого дому в сирійському питанні. Сергій Йолкін зобразив своє бачення змін.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Нове алібі Трампа
Після ракетного удару США по аеродрому в Сирії буде складніше дорікати Дональду Трампу в особливих симпатіях до Росії, переконаний Сергій Йолкін.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Нідерландська латка на прапорі ЄС
Правопопулістській партії Геерта Вілдерса, яка виступає за вихід Нідерландів з ЄС, не вдалось виграти парламентські вибори. Сергій Йолкін про голландське послання євроскептикам та тим, хто прогнозує швидкий розвал ЄС.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Трамп зажадав повернути Крим
Дональд Трамп очікує від російського уряду повернення Криму Україні, заявив прес-секретар Білого дому. Сергій Йолкін про надії Путіна, які не збулися.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Кремль святкує перемогу "своїх" кандидатів
Спочатку перемога Трампа у США, а потім - проросійських кандидатів у президенти в Болгарії і Молдові. У Путіна було свято, вважає Сергій Йолкін.
Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Сергій Йолкін
Лауреат премії Free Media Awards 2017 Сергій Йолкін, 1962 року народження, є за освітою архітектором, проте з 1999 року працює професійним карикатуристом. У своїх роботах він, зокрема, висміює авторитарні тенденції у Росії, а також із гострою сатирою змальовує сучасні загальносвітові події.