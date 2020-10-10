Очима карикатуриста: Лукашенко в СІЗО - новий формат переговорів з опозицією

Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

Як проходила таємна інавгурація Лукашенка

У Мінську відбулась таємна інавгурація Олександра Лукашенка: її не оголошували заздалегідь, її не показували в прямому ефірі на ТБ. Сергій Йолкін про небагатьох запрошених на неї гостей.