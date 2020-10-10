 Очима карикатуриста: Лукашенко в СІЗО - новий формат переговорів з опозицією | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.10.2020

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Європа

Очима карикатуриста: Лукашенко в СІЗО - новий формат переговорів з опозицією

Зустріч Лукашенка в СІЗО з арештованими опозиціонерами і новий сплеск насильства проти демонстрантів у Білорусі не залишають Сергієві Йолкіну ілюзій щодо того, якій мові надає перевагу білоруський правитель.

Переговори Олександра Лукашенка із опозиціонерами в СІЗО - погляд Сергія Йолкіна

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  • Після виборів у Білорусі не вщухають протести, одним із символів яких став історичний біло-червоно-білий прапор країни. Білорусь на світанку нової доби, вважає Сергій Йолкін.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

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  • У Мінську відбулась таємна інавгурація Олександра Лукашенка: її не оголошували заздалегідь, її не показували в прямому ефірі на ТБ. Сергій Йолкін про небагатьох запрошених на неї гостей.

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  • Членкиня Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, за повідомленнями ЗМІ, порвала свій паспорт, аби уникнути депортації із країни. Для кого це проблема, знає карикатурист Сергій Йолкін.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

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    Членкиня Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, за повідомленнями ЗМІ, порвала свій паспорт, аби уникнути депортації із країни. Для кого це проблема, знає карикатурист Сергій Йолкін.

  • Що вийде, якщо реакцію Лукашенка на протести в Білорусі перекласти на мультфільм про Вінні Пуха? За версією Сергія Йолкіна, з білоруськими бджолами усе гаразд, а от П'ятачок якийсь неправильний.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Що не так з реакцією Лукашенка на протести?

    Що вийде, якщо реакцію Лукашенка на протести в Білорусі перекласти на мультфільм про Вінні Пуха? За версією Сергія Йолкіна, з білоруськими бджолами усе гаразд, а от П'ятачок якийсь неправильний.

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко у розпал протестів прилетів до резиденції у Мінську з автоматом Калашникова - але без магазина. Карикатурист Сергій Йолкін - про причину диверсії.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Лукашенко з автоматом Калашникова

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко у розпал протестів прилетів до резиденції у Мінську з автоматом Калашникова - але без магазина. Карикатурист Сергій Йолкін - про причину "диверсії".

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті на зустріч із робітниками, які вийшли на страйк. Карикатурист Сергій Йолкін про прийом, який йому влаштували на одному із заводів у Мінську.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Страйки в Білорусі - як Лукашенка зустріли на заводі

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті на зустріч із робітниками, які вийшли на страйк. Карикатурист Сергій Йолкін про прийом, який йому влаштували на одному із заводів у Мінську.

  • У Мінську на 10 діб заарештували діджеїв, які увімкнули пісню Віктора Цоя Перемен на концерті, організованому владою. Лукашенко і Путін, якби їхня воля, переспівали би популярний трек, вважає Сергій Йолкін.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Чому Лукашенко та Путін не люблять пісню Цоя "Перемен"

    У Мінську на 10 діб заарештували діджеїв, які увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен" на концерті, організованому владою. Лукашенко і Путін, якби їхня воля, переспівали би популярний трек, вважає Сергій Йолкін.

    Автор: Сергій Йолкін


Дивитись відео 25:53

Білоруські жінки проти Лукашенка - "Європа у фокусі"

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Докладно

Переговори Олександра Лукашенка із опозиціонерами в СІЗО - погляд Сергія Йолкіна

Лукашенко в СІЗО - новий формат переговорів з опозицією

Сергій Йолкін не має ілюзій щодо того, якій мові надає перевагу Олександр Лукашенко.  

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