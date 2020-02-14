Офіс президента Зеленського позивається до журналістів через розслідування

Офіс президента України Володимира Зеленського повідомив у п'ятницю, 14 лютого, що позивається до журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", що є спільним проєктом "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший", через їхню публікацію.

"Офіс президента України заявляє, що інформація, викладена у сюжеті програми "Схеми" про зустріч президента України з високопосадовцем Російської Федерації, яка нібито мала місце в Омані, цілком і повністю не відповідає дійсності", - стверджує пресслужба ОП.

У ній наголошують, що Зеленський "ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим". Цю публікацію в Офсі президента розцінюють "як відверту маніпуляцію громадською думкою".

В ОП повідомили, що чекають від журналістів "Схем" спростування відомостей. "Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, інформацію про зустріч Зеленського і секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева заперечили і в Кремлі.

"Оманлива відпустка"

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" опублікували розслідування "Оманлива відпустка", в якому з посиланням на свої джерела ствердили, що чартерний літак Bombardier Global Express 6000, на якому Зеленський повертався з Оману в Україну, прилетів туди з Москви.

Як зазначають журналісти з посиланням на джерела, до цього з Москви до Оману у цьому літаку прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Водночас "Схеми" не повідомляли, що Зеленський і Патрушев зустрічалися.

Крім того, журналісти розповіли, що до цього з Патрушевим у Москві зустрічалися мер Харкова Геннадій Кернес і двоюрідний брат екснародного депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва Роберт Тедеєв. Вони нібито їхали до Москви для лікування зубів.

Також "Схеми" зауважили, що новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак працював помічником Ельбруса Тедеєва. Згідно з офіційними даними, Єрмак був разом із Зеленським в Омані. Пізніше Єрмак заявив, що розслідування "Схем" є неправдою.

Нагадаємо, на початку січня Володимир Зеленський разом із родиною полетів в Оман. Спочатку про це повідомили ЗМІ, які написали, що Зеленський поїхав туди відпочивати. Пізніше інформацію про цю поїздку підтвердили в Офісі президента, але наголосили, що він поїхав туди з родиною власним коштом для "проведення зустрічей на найвищому рівні". Пізніше Зеленський вилетів з Оману до України через новини про збиття українського літака МАУ Іраном.