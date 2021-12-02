Офшор - країна або територія з особливими умовами ведення бізнесу для іноземних компаній.

Офшорні зони вирізняються низькими або нульовими податками, простими правилами корпоративної звітності, нерозголошенням інформації про справжніх власників та про фінансові трансакції. Чимало офшорних зон розташовано на невеликих островах. Часто йдеться про колишні британські колонії. Критики вбачають в офшорних зонах податкові оази, які з урахуванням ще й суворої банківської таємниці приваблюють тих, хто намагається уникнути від сплати податків в своїх країнах.