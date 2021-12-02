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Офшор - країна або територія з особливими умовами ведення бізнесу для іноземних компаній.
Офшорні зони вирізняються низькими або нульовими податками, простими правилами корпоративної звітності, нерозголошенням інформації про справжніх власників та про фінансові трансакції. Чимало офшорних зон розташовано на невеликих островах. Часто йдеться про колишні британські колонії. Критики вбачають в офшорних зонах податкові оази, які з урахуванням ще й суворої банківської таємниці приваблюють тих, хто намагається уникнути від сплати податків в своїх країнах.
Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. При цьому саме Зеленський і його команда просували закон про деофшоризацію. То навіщо ж президенту офшорні оборудки?
Українські компанії мають подати не пізніше 10 жовтня інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників, у межах боротьби з відмиванням коштів. Бізнес та громадський сектор обурені забюрократизованими новаціями.