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Офшори

Офшор - країна або територія з особливими умовами ведення бізнесу для іноземних компаній.

Офшорні зони вирізняються низькими або нульовими податками, простими правилами корпоративної звітності, нерозголошенням інформації про справжніх власників та про фінансові трансакції. Чимало офшорних зон розташовано на невеликих островах. Часто йдеться про колишні британські колонії. Критики вбачають в офшорних зонах податкові оази, які з урахуванням ще й суворої банківської таємниці приваблюють тих, хто намагається уникнути від сплати податків в своїх країнах.

Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків 02.12.2021

Про те, якими є наймасштабніші схеми ухилення від сплати податків та чому український бізнес переходить у тінь, читайте в інтерв'ю DW зі старшим економістом CASE Україна Володимиром Дубровським.
77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків - опитування

77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків - опитування 20.10.2021

Понад три чверті українців вважають неприйнятним, щоб найвищі посадові особи володіли офшорними рахунками, свідчить опитування КМІС.
Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам?

Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам? 07.10.2021

Раз на кілька років світ сколихують викриття про сумнівні операції мільярдерів і можновладців за допомогою офшорних компаній. Чи роблять щось в країнах ЄС, щоби досягти більшої прозорості у фінансовій сфері?
Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній

Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній 06.10.2021

Як повідомив глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, на даний час однією офшорною компанією володіє його дружина.

Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео)

Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео) 06.10.2021

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. Навіщо президенту офшорні оборудки?

Офшори, олігархи і президент Зеленський: боротися чи наживатися? (05.10.2021) 05.10.2021

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. При цьому саме Зеленський і його команда просували закон про деофшоризацію. То навіщо ж президенту офшорні оборудки?
Розкриття бенефіціарів: чому боротьба з офшорами в Україні обертається бюрократичним знущанням

Розкриття бенефіціарів: чому боротьба з офшорами в Україні обертається бюрократичним знущанням 05.10.2021

Українські компанії мають подати не пізніше 10 жовтня інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників, у межах боротьби з відмиванням коштів. Бізнес та громадський сектор обурені забюрократизованими новаціями.

Pandora Papers викрили неетичні схеми роботи українського бізнесу

Pandora Papers викрили неетичні схеми роботи українського бізнесу 05.10.2021

У розслідуванні Pandora Papers згадується і Володимир Зеленський. Президент України і його оточення мають дати пояснення щодо опублікованої інформації, вважає експертка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.
Генпрокурорка: Українські слідчі давно знають про кейс Приватбанку з Pandora Papers

Генпрокурорка: Українські слідчі давно знають про кейс "Приватбанку" з Pandora Papers 04.10.2021

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що розслідування Pandora Papers щодо "Приватбанку" не стало сюрпризом для українських правоохоронних органів.

Pandora Papers: Компанії Зеленського та соратників могли отримати 40 мільйонів доларів від Коломойського

Pandora Papers: Компанії Зеленського та соратників могли отримати 40 мільйонів доларів від Коломойського 04.10.2021

Президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів

Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів 03.10.2021

Мільйони документів, розсекречених за допомогою інформаторів, демонструють, як світові лідери використовують офшорні компанії, щоб мінімізувати податки. Серед них, зокрема, Володимир Зеленський і Тоні Блер.
Порошенко користувався офшорами для власних оборудок - розслідування

Порошенко користувався офшорами для власних оборудок - розслідування 04.05.2021

Петро Порошенко контролював кілька офшорних компаній, через які проводив трансакції на десятки мільйонів доларів, з'ясував міжнародний журналістський проєкт. У "Євросолідарності" це спростовують.

Яхти, вілли і офшори: що ховають від українців автори скандального подання до КСУ

Яхти, вілли і офшори: що ховають від українців автори скандального подання до КСУ 30.10.2020

Конституційний суд унеможливив моніторинг способу життя депутатів і чиновників і закрив від українців їхні декларації. Що саме приховують ті, хто просив суд захистити їх від "надмірної" уваги громадян?
Євросоюз розширив список податкових оаз

Євросоюз розширив список податкових оаз 18.02.2020

До "чорного списку" країн, які не надають Євросоюзу відомості про офшорні активи, додали Кайманові Острови, Республіку Палау, Панаму і Сейшельські Острови. Туреччині дали додатковий час, щоб завершити усі процедури.
До виборів не встигли: чому гроші Лазаренка ще не в Україні

До виборів не встигли: чому гроші Лазаренка ще не в Україні 29.03.2019

Цього року, ще до президентських виборів, до України могли повернутися мільйони екс-прем'єра Павла Лазаренка. Однак такі сподівання виявилися марними.
Євросоюз розширив чорний список податкових оаз

Євросоюз розширив чорний список "податкових оаз" 12.03.2019

Брюссель переглянув перелік "податкових гаваней", які використовуютьдля ухиляння від податків. До списку додали 10 країн.
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